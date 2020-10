Τσιτσιπάς: Δίνει ιστορικό παιχνίδι στο Roland Garros!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για ένα ιστορικό παιχνίδι στο Roland Garros, αφού σήμερα (07/10, LIVE από το Newsit.gr και τηλεοπτικά από το ERT Sports και το Eurosport) μετά τις 18:00 θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ (No12) για την πρώτη πρόκριση της καριέρας του στα ημιτελικά του γαλλικού Γκραν Σλαμ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρέθηκε κοντά σε έναν πρόωρο αποκλεισμό στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης και χρειάστηκε να “γυρίσει” το παιχνίδι με τον Μουνάρ από το 0-2 στα σετ, για να παραμείνει στο Roland Garros.

Ακολούθησαν όμως τρεις “περίπατοι” για τον Τσιτσιπά στο γαλλικό Γκραν Σλαμ, με αποτέλεσμα να φθάσει με… φόρα μέχρι τα προημιτελικά, όπου και θα αντιμετωπίσει ξανά τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Οι δυο τους “μονομάχησαν” πριν λίγες ημέρες στον τελικό του τουρνουά στο Αμβούργο, με τον 22χρονο Ρώσο τενίστα να πανηγυρίζει τον τίτλο, χωρίς όμως να είναι καλύτερος από τον Έλληνα τενίστα. Ο Στέφανος έχει έτσι την ευκαιρία να γράψει ιστορία και να προκριθεί για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Roland Garros, όπου και θα βρει πιθανότατα απέναντί του, το Νο1 του κόσμου, Νόβακ Τζόκοβιτς.

🇷🇺 Rublev vs. Tsitsipas 🇬🇷



🇷🇸 Djokovic vs. Carreño-Busta 🇪🇸



🇺🇸 Collins vs. Kenin 🇺🇸



🇨🇿 Kvitova vs. Siegemund 🇩🇪



Les matchs à suivre aujourd’hui 👉 https://t.co/pih7esj6E8#RolandGarros pic.twitter.com/sROfjE6XaI