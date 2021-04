Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Ρούμπλεφ με 2-0 στον τελικό του Μόντε Κάρλο και κατέκτησε το πρώτο τίτλο της καριέρας του σε 1000αρι τουρνουά.

Λίγη ώρα μετά τον θρίαμβο του, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε την εμφάνισή του στα social media κι όπως ήταν φυσικό, έγινε χαμός, με τον πρωταθλητή να αποθεώνεται από τους φανς του.

«Άσε τα όνειρά σου να είναι τα φτερά σου», έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στα προφίλ του. «Μόντε Κάρλο ευχαριστώ για όλα τα μικρά πράγματα που ενισχύουν το ταξίδι. Η εκτίμηση είναι ένα σπουδαίο πράγμα».

Η ανάρτηση του Τσιτσιπά:





Let your dreams be your wings. 🏆



Monte-Carlo thank you for all the small things that add to the journey! Appreciation is a wonderful thing. @rolexmcmasters pic.twitter.com/0FsQUTXW2r