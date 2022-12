Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη αποτελούν εγγύηση για την ελληνική ομάδα στο United Cup, με τους κορυφαίους τενίστες να “καθαρίζουν” για τη γαλανόλευκη.

Μετά τις νίκες των Τσιτσιπά και Παπαμιχαήλ, ήρθε η Μαρία Σάκκαρη να επικρατήσει με 6-3, 6-2 της Βουλγάρας και Νο90 του κόσμου Βικτορίγια Τόμοβα μετά από 88 λεπτά σφραγίζοντας έτσι την πρώτη νίκη της ελληνικής ομάδας στο United Cup.

Η Ελληνίδα τενίστρια ολοκλήρωσε την αναμέτρηση κερδίζοντας το 81% των πόντων από το πρώτο σερβίς (22/27), ελέγχοντας πλήρως το παιχνίδι.

Η διαφορά δυναμικότητας, άλλωστε, από τη Βικτορίγια Τόμοβα είναι μεγάλη, κάτι που επιβεβαιώθηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Starting the season with a win 😀



Team Greece’s @mariasakkari defeats Tomova 6-3 6-2 at the #UnitedCup pic.twitter.com/BiQ3uIxkuh