Ο Ράφα Ναδάλ έκλεισε «ραντεβού» στον αυριανό τελικό (25.04.2021 / 17:00 / Newsit.gr / Cosmote Sport 6) του ATP 500 Barcelona BancSabadell, με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Μια τεράστια «μάχη» στη χωμάτινη επιφάνεια του Barcelona Open. Ο 11 φορές νικητής Ράφα Ναδάλ θα είναι αυτός που θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά στον αυριανό τελικό.

Ο Ισπανός «Βασιλιάς» του τουρνουά (έχει το 11×11 σε τελικούς) απέκλεισε στον ημτελικό σε 1.23′ με 6-3, 6-2 τον συμπατριώτη του Πάμπλο Καρένιο Μπούστα

Ναδάλ και Τσιτσιπάς είχαν συναντηθεί στη Βαρκελώνη και στον τελικό του 2018 με τον Ισπανό να κερδίζει με 6-2,6-1 και να κατακτά τον τελευταίο του τίτλο του στο τουρνουά. Οι δυο τους συναντήθηκαν φέτος για πρώτη φορά στο Australian Open με τον Έλληνα να επικρατεί με ανατροπή με 3-2.

Απέναντι στον Τσιτσιπά ο Ναδάλ έχει θετικό ρεκόρ, καθώς προηγείται στο head-2-head με 6-2 νίκες

