Τσιτσιπάς: Πήγε στράφι η “μυθική” ανατροπή! Αποκλείστηκε από τον Ντιμιτρόφ (videos)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το… απίστευτο στο παιχνίδι με τον Ντιμιτρόφ στο τουρνουά της Βιέννης, αλλά τελικά ηττήθηκε με 2-1 σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε μία μυθική ανατροπή στο πρώτο σετ, αφού βρέθηκε να χάνει με 5-0 και γύρισε το ματς με τεράστια ψυχικά αποθέματα, για να κάνει το 7-6 (5) και να προηγηθεί στο σκορ.

Η συνέχεια δεν ήταν όμως ανάλογη, καθώς έχασε δύσκολα το δεύτερο σετ με 6-4 και ξέμεινε από δυνάμεις στο τρίτο σετ, επιτρέποντας ένα εύκολο 6-3 στον Ντιμιτρόφ, ο οποίος κι “έκλεισε” το ματς, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρνουά της Βιέννης.

Quarter-finals bound in Vienna! 👏



🇧🇬 @GrigorDimitrov beats Tsitsipas 6-7(5), 6-4, 6-3 for his first win this year over a player in the Top 5 of the @FedEx ATP Rankings.@ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/Gx7phUkbnh