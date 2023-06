Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση μέχρι στιγμής στο φετινό Roland Garros, επικράτησε άνετα του Ντιέγκο Σβάρτσμαν με 3-0 σετ και πήρε το εισιτήριο για τους “16” της διοργάνωσης, όπου θα συναντήσει τον Σεμπάστιαν Όφνερ, όντας το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του 30χρονου Αργεντινού, Ντιέγκο Σβάρτσμαν (Νο.95) με 6-2, 6-2, 6-3 σε 123 λεπτά και δήλωσε παρών στο κυριακάτικο (4/6) ραντεβού με τον Αυστριακό Σεμπάστιαν Όφνερ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση και δεν άφησε σε κανένα σημείο του αγώνα τον Αργεντινό να πιστέψει στη νίκη.

Ο Τσιτσιπάς μπήκε φουριόζος σε όλα τα σετ, “έσπασε” άνετα τα σερβίς του Αργεντινού, ο οποίος είναι από τους χειρότερους σέρβερ του tour κι έφτασε δια περιπάτου στη νίκη.

Στα δύο πρώτα σετ δεν συνάντησε την παραμικρή αντίσταση, ενώ όταν ο Σβάρτσμαν πίεσε κάπως στο τρίτο σετ, είχε τις λύσεις για να προστατέψει το σερβίς του και να φτάσει στην άνετη επικράτηση.

