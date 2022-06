Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δίχως να ιδρώσει, επικράτησε του Τζόρνταν Τόμπσον με 3-0 σετ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Wimbledon, όπου τον περιμένει ο Νικ Κύργιος.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε μία πειστική εμφάνιση στο χορτάρι και δεν συνάντησε το παραμικρό πρόβλημα κόντρα στον 28χρονο Αυστραλό, No. 76 στον κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας πρωταθλητής “καθάρισε” τον Τόμπσον στα τρία σετ (6-2, 6-3, 7-5) κι ετοιμάζεται για τον εκρηκτικό Νικ Κύργιο (Νο.40), ο οποίος ισοπέδωσε τον Φίλιπ Κραΐνοβιτς με 6-2, 6-3, 6-1 σε μόλις 85 λεπτά.

Οι δύο αθλητές έχουν βρεθεί αντιμέτωποι άλλες τέσσερις φορές με τον Κύργιο να μετρά τρεις νίκες και τον Τσιτσιπά μία. Από αυτές μόνο μία έχει διεξαχθεί σε γρασίδι και μάλιστα είναι η πιο πρόσφατη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέδειξε ότι μπορεί να παίξει καλό τένις και στο χορτάρι. Υπερασπίστηκε με άνεση σχεδόν όλα τα σερβίς του, ενώ έκανε τα “μπρέικ” που έπρεπε για να φτάσει άνετα στη νίκη.

Από την πλευρά του, ο Τόμπσον δεν μπόρεσε να βρει απαντήσεις στα εξαιρετικά χτυπήματα του Έλληνα πρωταθλητή κι ολοκλήρωσε την παρουσία του στη διοργάνωση.

STEFANOS ADVANCES! 💪



He gets past Thompson 6-2, 6-3, 7-5 to reach the third round @Wimbledon!@steftsitsipas | #Wimbledon pic.twitter.com/w1pFGqSl6K