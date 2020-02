Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-1 (6-7, 6-3, 6-1) του Ολλανδού, Χούμπερτ Χούρκατς, και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Rotterdam ATP 500.

Με μεγάλη ανατροπή ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε εκτός συνέχειας του τουρνουά στο Ρότερνταμ τον Χούμπερτ Χούρκατς, καθώς επικράτησε με 2-1 σετ του Ολλανδού, νούμερο 29 της παγκόσμιας κατάταξης, και είναι αυτός που θα συνεχίσει στα προημιτελικά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αν και βρέθηκε πίσω με 0-1 στα σετ, με το πρώτο να κρίνεται στο τάι μπρέικ, ανέτρεψε την κατάσταση και αφού ισοφάρισε, έπαιξε καταπληκτικό τένις στο 3ο καθοριστικό σετ και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλό του για να επιστρέψει στο ματς. Ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει πλέον στα προημιτελικά τον Αλιάζ Μπιντίν που επικράτησε με 2-0 σετ (6-2, 6-4) του Μπενουά Περ.

B E A U T I F U L 🤩 This is superb from @StefTsitsipas 🤤 🎥: @TennisTV | @abnamrowtt pic.twitter.com/3jMviDV7XO

Breaking the drought 🎉@StefTsitsipas records his first win in four attempts in Rotterdam with a 6-7 6-3 6-1 triumph over Hurkacz. #abnamrowtt pic.twitter.com/HG942lV5Bc