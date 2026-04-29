Tσιτσιπάς: «Χθες ένιωσα ξανά ο εαυτός μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στον Κάσπερ Ρουντ στη Μαδρίτη, ωστόσο εμφάνισε και πάλι τάσεις αυτοχειρίας σε κομβικά σημεία του αγώνα, με αποτέλεσμα να ηττηθεί από τον Νορβηγό.

Η εμφάνιση, πάντως, του Στέφανου Τσιτσιπά άφησε υποσχέσεις για το μέλλον, με τον Έλληνα τενίστα να υποστηρίζει ότι στο παιχνίδι με τον Κάσπερ Ρουντ ένιωσε ξανά ο εαυτός του.

«Χθες ένιωσα ξανά ο εαυτός μου στο γήπεδο, γι’ αυτό και το αποτέλεσμα πονάει. Αλλά καμιά φορά πρέπει να αποδεχτείς τον πόνο μόνο και μόνο για να νιώσεις ζωντανός. Συγχαρητήρια στον Κάσπερ — είναι πρωταθλητής και του εύχομαι ό,τι καλύτερο στην υπεράσπιση του τίτλου του. Το ταξίδι συνεχίζεται στη Ρώμη», ήταν το μήνυμα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Χ.

I felt like myself again on the court yesterday, which is why the outcome hurts. But sometimes you have to take the pain just to feel alive.



Congrats to Casper – he’s a champion and I wish him the best in his title defense.



The journey continues into Rome pic.twitter.com/tpml2dGmVk — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) April 29, 2026

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αρχίζει να ανεβάζει στροφές στις χωμάτινες επιφάνειες, με τον Έλληνα πρωταθλητή να αναμένεται να αγωνιστεί στο τουρνουά της Ρώμης και στη συνέχεια στο Roland Garros.