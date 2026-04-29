Tσιτσιπάς: «Χθες ένιωσα ξανά ο εαυτός μου»

"Το ταξίδι συνεχίζεται στη Ρώμη", πρόσθεσε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στον Κάσπερ Ρουντ στη Μαδρίτη, ωστόσο εμφάνισε και πάλι τάσεις αυτοχειρίας σε κομβικά σημεία του αγώνα, με αποτέλεσμα να ηττηθεί από τον Νορβηγό.

Η εμφάνιση, πάντως, του Στέφανου Τσιτσιπά άφησε υποσχέσεις για το μέλλον, με τον Έλληνα τενίστα να υποστηρίζει ότι στο παιχνίδι με τον Κάσπερ Ρουντ ένιωσε ξανά ο εαυτός του.

«Χθες ένιωσα ξανά ο εαυτός μου στο γήπεδο, γι’ αυτό και το αποτέλεσμα πονάει. Αλλά καμιά φορά πρέπει να αποδεχτείς τον πόνο μόνο και μόνο για να νιώσεις ζωντανός. Συγχαρητήρια στον Κάσπερ — είναι πρωταθλητής και του εύχομαι ό,τι καλύτερο στην υπεράσπιση του τίτλου του. Το ταξίδι συνεχίζεται στη Ρώμη», ήταν το μήνυμα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Χ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αρχίζει να ανεβάζει στροφές στις χωμάτινες επιφάνειες, με τον Έλληνα πρωταθλητή να αναμένεται να αγωνιστεί στο τουρνουά της Ρώμης και στη συνέχεια στο Roland Garros.

Αθλητικά
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
113
92
77
76
