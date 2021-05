Ο Δημήτρης Ιτούδης, παρά τα όσα ακούστηκαν και την κριτική που δέχθηκε, έδωσε απαντήσεις στο γήπεδο και δικαιώθηκε. Ο Έλληνας τεχνικός ανανέωσε τη συνεργασία του με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας μέχρι το 2023.

Ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ρώσους, οι οποίοι συνεχίζουν να τον πιστεύουν πολύ και πως να κάνουν διαφορετικά, αφού και φέτος κατάφερε να οδηγήσει άνετα την ΤΣΣΚΑ στο Final Four, παρά τα προβλήματα που του παρουσιάστηκαν με τον Μάικ Τζέιμς και τους πολλούς τραυματισμούς.

Ο Δημήτρης Ιτούδης βρίσκεται στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ από το 2014 και έχει γράψει ήδη ιστορία, αφού κανένας άλλος δεν έχει καταφέρει να μείνει για τόσο μεγάλο διάστημα στην άκρη του πάγκου της ρωσικής ομάδας.

⚡ CSKA and Dimitris Itoudis: two more years together



Head coach @ItoudisD signed new contract with our club, valid until summer of 2023.



The Greek specialist has been leading the Army Team since the summer of 2014, which is the longest period in the club’s modern history. pic.twitter.com/vfe5QnBrit