Ο προπονητής της Χίμκι, Ρίμας Κουρτινάιτις “επιτέθηκε” στη VTB League και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τη μη επικύρωση της βαθμολογίας, με τους Τζέιμς και Χάινς να “απαντούν” για λογαριασμό της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Λιθουανός τεχνικός υποστήριξε ουσιαστικά ότι δεν αναδείχθηκε πρωταθλητής στη λίγκα, απλά και μόνο επειδή στην κορυφή δεν βρισκόταν η “ομάδα του στρατού”, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να γράφει στο twitter: “Οι άνθρωποι λένε ο,τιδήποτε”.

Ανάρτηση για το θέμα έκανε όμως και ο αρχηγός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Κάιλ Χάινς, γράφοντας με τη σειρά του: «Με όλο το σεβασμό στον κόουτς και την ομάδα του, τα πρωταθλήματα δεν κερδίζονται στην κανονική περίοδο».

With all respects to coach and his team but championships aren’t won in the regular season. 😉