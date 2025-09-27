Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι: «Ο Κώστας Τσιμίκας είναι έτοιμος από την πρώτη στιγμή που ήρθε στη Ρόμα»

Ο προπονητής της Ρόμα, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, κλήθηκε να σχολιάσει τον ανταγωνισμό για τη θέση του αριστερού μπακ στην ομάδα του, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Κώστα Τσιμίκα στο Europa League.

Ο Κώστας Τσιμίκας έκανε ευρωπαϊκό ντεμπούτο με ασίστ για τη Ρόμα και ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι τον αποθέωσε στις δηλώσεις του μετά το ματς, ενώ τόνισε ότι η θέση του βασικού αριστερού μπακ θα… παίζει ανάλογα με τον αντίπαλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός τενχικός ανέφερε: “Ο Ανχελίνιο είναι καλός παίκτης και η παρουσία του Τσιμίκα στην ομάδα δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόβλημα. Ο Τσιμίκας είναι έτοιμος από την πρώτη στιγμή που ήρθε και θα μας είναι πολύ χρήσιμος. Δεν μπορούμε να “σκοτώσουμε” τον Ανχελίνιο, το ποιον θα χρησιμοποιούμε κάθε φορά θα εξαρτάται από το παιχνίδι”.