Αθλητικά

Απίθανο ξέσπασμα Αργεντινού σπίκερ μετά την ανατροπή επί της Αγγλίας: «Εσείς επινοήσατε το ποδόσφαιρο, αλλά εμείς επινοήσαμε τη μαγεία»

Η παθιασμένη περιγραφή του έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες
Απίθανο ξέσπασμα Αργεντινού σπίκερ μετά την ανατροπή επί της Αγγλίας: «Εσείς επινοήσατε το ποδόσφαιρο, αλλά εμείς επινοήσαμε τη μαγεία»
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Ο γνωστός ραδιοφωνικός σπίκερ,  Μπότσα Ουριέτ, έδωσε… ρέστα με τη μετάδοσή του στον αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία για τα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Η επική ανατροπή της Αργεντινής απέναντι στην Αγγλία (2-1) δεν πανηγυρίστηκε μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στα δημοσιογραφικά θεωρεία, με τον ραδιοφωνικό σπίκερ Μπότσα Ουριέτ να μας χαρίζει μία από τις πιο μυθικές περιγραφές της διοργάνωσης για τον σταθμό «Cadena 3» της Αργεντινής.

«Εσείς επινοήσατε το ποδόσφαιρο, αλλά εμείς επινοήσαμε τη μαγεία. Εσείς επινοήσατε το ποδόσφαιρο, αλλά εμείς επινοήσαμε το πάθος. Εσείς επινοήσατε το ποδόσφαιρο, αλλά εμείς επινοήσαμε το θάρρος», φώναζε ο Αργεντινός σπίκερ.

Η περιγραφή του έγινε αμέσως viral, “τρελαίνοντας” ακόμα περισσότερο τους Αργεντινούς.

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Αθλητικά
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