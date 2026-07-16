Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε στο Μαϊάμι για τους Χιτ

Η συνέντευξη Τύπου του Έλληνα σούπερ σταρ θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 22:30 ώρα Ελλάδας
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε στο Μαϊάμι για τους Χιτ
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Σε ρυθμούς Χιτ κινείται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε πρόγραμμα. Πρώτα ταξίδεψε στην Ατλάντα για να παρακολουθήσει τον σπουδαίο ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία και στη συνέχεια πήγε στο Μαϊάμι, προκειμένου να παρουσιαστεί από τη νέα του ομάδα στο NBA, τους Μαϊάμι Χιτ.

Η συνέντευξη Τύπου του Έλληνα σούπερ σταρ θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

H ανταλλαγή-βόμβα μεταξύ των Χιτ και των Μπακς ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουλίου του 2026, κλείνοντας έναν ιστορικό κύκλο 13 ετών του “Greek Freak” στο Μιλγουόκι.

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