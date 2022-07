Ο Τζέιμς Χάρντεν επιβεβαίωσε και με το παραπάνω, ότι δέχτηκε να πάρει λιγότερα χρήματα για να επιτρέψει στους Φιλαδέλφεια Σίξερς να βελτιώσουν το ρόστερ τους.

Με δηλώσεις του στο Yahoo Sports, ο Χάρντεν τόνισε ότι ο ίδιος είπε στον GM των Σίξερς να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και στη συνέχεια να του δώσει ό,τι περισσέψει από το Salary Cup της ομάδας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ του NBA ανέφερε τα εξής: «Είπα στον Ντάριλ Mόρεϊ (GM των Σίξερς) να βελτιώσει το ρόστερ, να υπογράψει όποιον πρέπει να υπογράψει και να μου δώσει ό,τι απομείνει. Τόσο πολύ θέλω να κατακτήσω το πρωτάθλημα. Να διεκδικήσω ένα πρωτάθλημα. Σε αυτό το σημείο είναι το μόνο που μετράει. Ας πάρω λιγότερα».

Just one goal for James Harden 🏆



(via Yahoo Sports) pic.twitter.com/q9PVWpf7RF