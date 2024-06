Τζέρι Γουέστ: Μία καριέρα γεμάτη επιτυχίες για το «logo του NBA»

Ο Τζέρι Γουέστ πέθανε σε ηλικία 86 ετών και το NBA πενθεί για το χαμό της σπουδαιότερης προσωπικότητας του αθλήματος, ο οποίος έζησε μία απόλυτα επιτυχημένη επαγγελματική ζωή.

Ξεκινώντας ως παίκτης του μπάσκετ, ο Τζέρι Γουέστ κατάφερε να κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του, αλλά η συνέχεια ήταν ακόμη καλύτερη, με τον ίδιο να μετατρέπεται στον κορυφαίο παράγοντα όλων των εποχών στο NBA. Μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής του μάλιστα, ήταν ενεργός στο άθλημα και η άποψή του ήταν από τις πλέον “ισχυρές” για τις ομάδες του αμερικανικού μπάσκετ.

Ο θάνατoς του Τζέρι Γουέστ δε, “βύθισε” στο πένθος όχι μόνο τις ομάδες τις οποίες “υπηρέτησε” και το NBA γενικότερα, αλλά και εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι και έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να τον αποχαιρετήσουν στα social media.

Ο γκαρντ των Λέικερς που έγινε πρωταθλητής και logo του NBA

Γεννημένος στις 28 Μαΐου του 1938, ο Τζέρι Άλαν Γουέστ ξεκίνησε από μικρή ηλικία να ξεχωρίζει στο μπάσκετ και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, όπου αγωνίστηκε στο Λύκειο και το Κολέγιο, κάνοντας όλα τα σημαντικά βήματα για να βρεθεί στο επαγγελματικό μπάσκετ και το NBA.

Το 1960 επιλέχθηκε έτσι στο Νο2 του ντραφτ, από τους -τότε- Μινεάπολις Λέικερς και γρήγορα βρήκε το δρόμο προς το παρκέ, κερδίζοντας θέση βασικού στην ομάδα, ως γκαρντ, παρότι τα προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν ως φόργουορντ. Έχοντας στο πλευρό του τον επίσης θρύλο, Έλγκιν Μπέιλορ, ο Τζέρι Γουέστ άρχισε να αναδεικνύεται για το εξωτερικό του σουτ και οι δυο τους έγιναν το διάσημο δίδυμο “Mr. Inside και Mr. Outside”.

RIP JERRY WEST aka Mr. Clutch aka The Logo!



The only player to ever win NBA Finals MVP on a losing team. He’s also 1 of 7 players with scoring & assist titles. Of those 7, he & LeBron are the only ones to make an All-Defensive 1st team. pic.twitter.com/vNWzwc3QC0 — Ballislife.com (@Ballislife) June 12, 2024

Στα 14 χρόνια που έπαιξε έτσι στο NBA, ήταν διαρκώς μεταξύ των All Star του πρωταθλήματος και έφθασε στην κατάκτηση του τίτλου το 1972, με τους Λος Άντζελες Λέικερς, πια, αφού η ομάδα είχε αλλάξει έδρα. Νωρίτερα, το 1969, έγινε ο μοναδικός μέχρι σήμερα MVP τελικών, από ηττημένη ομάδα. Ο Τζέρι Γουέστ στάθηκε μάλιστα άτυχος στην τεράστια καριέρα του, καθώς είχε απέναντί του την υπερ-ομάδα των Μπόστον Σέλτικς, που “σάρωσε” τα πρωταθλήματα, με πρωταγωνιστή τον υπερ-πρωταθλητή Μπιλ Ράσελ.

Παρόλα αυτά, ολοκλήρωσε την αθλητική του καριέρα, με σχεδόν 1.000 παιχνίδια στο NBA και μέσο όρο 29 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ στα πλέι οφ, όπου οι εμφανίσεις του, του χάρισαν το προσωνύμιο “Mr Clutch”, για τα μεγάλα σουτ που έβαζε στις κρίσιμες επιθέσεις.

Μέχρι και σήμερα όμως, είναι γνωστός ως “Mr Logo”, αφού η μορφή του ενέπνευσε το 1969, το νέο λογότυπο του NBA, το οποίο δεν έχει αλλάξει από το τότε.

«Γκουρού» του NBA και σχεδιαστής δυναστειών

Ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες έζησε όμως ο Τζέρι Γουέστ, ως παράγοντας. Αφού έκανε ένα μικρό πέρασμα από τον πάγκο των Λος Άντζελες Λέικερς ως προπονητής για μία τριετία, ο Αμερικανός Hall of Famer ανέλαβε το σχεδιασμό της ομάδας ως GM και την οδήγησε σε συνεχόμενα πρωταθλήματα.

Ο Γουέστ δημιούργησε τους “Showtime” Λέικερς των Μάτζικ Τζόνσον και Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, η οποία κατέκτησε πέντε τίτλους στο NBA, ενώ ήταν αυτός που ξεχώρισε και το ταλέντο του Κόμπι Μπράιαντ. Δίνοντας ως ανταλλαγή τον Βλάντε Ντίβατς, κατάφερε να εξασφαλίσει στο ντραφτ, τον “Black Mamba” και στη συνέχεια υπέγραψε τον Σακίλ Ο’Νιλ, για μία νέα σούπερ ομάδα, που έμεινε στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ.

“The Showtime Lakers were the best teams I’ve ever seen.”



Jerry West discusses the ‘80s Lakers with @mrvincecarter15.



Watch Vince’s Places streaming now on ESPN+!pic.twitter.com/UfJFnFTqRf — NBA (@NBA) May 12, 2022

Here’s to one of the greatest Lakers of all time….The man that got us Shaq and Kobe and most of the Showtime Lakers The incredible Jerry West… pic.twitter.com/EsfnuA0Jqw — Lukinator222 (@lukinator222) June 12, 2024

Μετά τους “λιμνανθρώπους” βρέθηκε για μία πενταετία στους Μέμφις Γκρίζλις, για να ακολουθήσει νέος προσωπικός θρίαμβος στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Στην ομάδα του Σαν Φρανσίσκο ανέλαβε ρόλο αθλητικού διευθυντή το 2011 και το 2015 πανηγύρισε μαζί της το πρώτο πρωτάθλημα στο NBA, μετά από 40 ολόκληρα χρόνια. Ήταν αυτός που συνέθεσε την τελευταία μέχρι σήμερα δυναστεία της λίγκας, με τους Στεφ Κάρι, Κλέι Τόμπσον και Ντρέιμοντ Γκριν, στην οποία προστέθηκε στη συνέχεια και ο Κέβιν Ντουράντ.

Το 2017 “μετακόμισε” στους Λος Άντζελες Κλίπερς, στους οποίους έμεινε ως σύμβουλος μέχρι το θάνατό του, βοηθώντας την ομάδα να αποκτήσει τον MVP των τελικών του NBA με τους Τορόντο Ράπτορς, Καγουάι Λέοναρντ.

Michael Jordan texted @stephenasmith to honor Jerry West.



“I am so deeply saddened at the news of Jerry’s passing. He was truly a friend and a mentor. Like an older brother to me. … Rest in Peace, Logo.” pic.twitter.com/kvkXqqSf63 — First Take (@FirstTake) June 12, 2024

Ο Τζέρι Γουέστ εισήχθη το 1979 στο Hall of Fame του NBA και ήταν στη λίστα τόσο των 50 όσο και των 75 κορυφαίων παικτών στην ιστορία του πρωταθλήματος, ενώ το 2019 παρέλαβε το μετάλλιο της ελευθερίας από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Jerry West, the Logo of the NBA has passed. Jerry was awarded Medal of Freedom by President Trump in Oval Office. West was born in West Virginia. Jerry recruited Kobe Bryant at 17 years old. KOBE schooled Michael Cooper at workout & Jerry said stop this!pic.twitter.com/NpXZxE1wk7 — Christian Lamar (@christianllamar) June 12, 2024

Έφυγε ένας μεγάλος θρύλος του μπάσκετ.