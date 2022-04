Η Πάρμα γνώρισε μια ακόμα ήττα στη Serie B‘, το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα (25.04.2022), με τον Τζιανλουίτζι Μπουφόν να κάνει ένα απίστευτο λάθος.

Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες “γκέλες”. Ο 44χρονος Τζιανλουίτζι Μπουφόν παραμένει στη… δράση και αγωνίζεται φορώντας την φανέλα της Πάρμα στη Serie B

Στο τελευταίο, όμως, παιχνίδι της Πάρμα (ήττα με 2-1 στην έδρα της Περούτζια) ο Μπουφόν έκανε ένα απίστευτο λάθος, που έγινε viral.

Ένας συμπαίκτης του έμπειρου τερματοφύλακα γύρισε την μπάλα προς τα πίσω, ο Μπουφόν πήγε να κάνει το διώξιμο, αλλά έκανε “τσαφ”, η μπάλα αντί να απομακρυνθεί πήρε πορεία προς τα δίχτυα του, με τον Ολιβιέρι να επωφελείται και να σκοράρει, κάνοντας το 2-0 για τους γηπεδούχους.

This is the Buffon moment I mentioned earlier #PerugiaParma🇮🇹 pic.twitter.com/30WcZ1YQbY