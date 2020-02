Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα “παλέψει” σε λίγη ώρα (17:00, LIVE από το Newsit.gr) με τον Στέφανο Τσιτσιπά για τον τίτλο στο τουρνουά του Ντουμπάι, μετά την πρόκρισή του επί του Γκαέλ Μονφλίς στον ημιτελικό, όπου και πρωταγωνίστησε στη… viral φωτογραφία της σεζόν.

Το Νο1 του παγκόσμιου τένις είναι γνωστός για τις εκπληκτικές του άμυνες, με το τεράστιο άνοιγμα ποδιών, αλλά στο συγκεκριμένο αγώνα το… τερμάτισε, “τρελαίνοντας” τους οπαδούς του, αλλά και τα social media.

OMG, seriously how does he do this?!@DjokerNole #DDFTennis pic.twitter.com/ZbFew8mmhQ