Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραχώρησε συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επιλογή του να μην εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε στο CBS News και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη λαμπρή καριέρα του, τις σχέσεις του με τον Ράφα Ναδάλ και τον Ρότζερ Φέντερερ, αλλά και στην επιλογή του να μην εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

Για τη σχέση του με τους άλλους δύο θρύλους του τένις τόνισε: “Θα το ήθελα πολύ αυτό. Προφανώς δεν είμαστε και οι καλύτεροι φίλοι εκτός γηπέδων. Δεν είμαστε φίλοι γιατί είμαστε αντίπαλοι και είναι δύσκολο να είσαι κοντά με κάποιον όταν είστε ανταγωνιστές.

Θα ήταν δύσκολο να μπορέσουμε να μοιραστούμε πράγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον σου. Μοιραζόμαστε ωστόσο το γήπεδο εδώ και πολλά χρόνια και υπάρχει απεριόριστος σεβασμός ανάμεσά μας, σίγουρα από τη μεριά μου προς εκείνους. Μακάρι κάποια μέρα να είμαστε πιο κοντά και να μιλάμε. Θα ήταν απίθανο.”

