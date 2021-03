Τζόκοβιτς: «Προκάλεσε» κοσμοσυρροή στη Σερβία παρά τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό (video, pics)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέρριψε το ρεκόρ του Ρότζερ Φέντερερ με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης και το… γιόρτασε στο εστιατόριο του στη Σερβία, με τους οπαδούς του όμως να εκδηλώνουν την αγάπη τους.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε… ιστορία στο χώρο του τένις, αφού ξεπέρασε το ρεκόρ του Ρότζερ Φέντερερ (310 εβδομάδες), το οποίο διατηρούσε ο 39χρονος Ελβετός από το καλοκαίρι του 2012, μένοντας σ την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για 311 εβδομάδες

Ο κάτοχος 18 Grand Slam δέχτηκε, όπως αναμενόταν, ένα τρομερό «κύμα αγάπης» με την επιστροφή του στη Σερβία, βλέποντας μάλιστα το πρόσωπο του να «κοσμεί» την πρόσοψη του κοινοβουλίου της χώρας, τις γέφυρες Ada και Branko και το σιντριβάνι Slaviji.

Ο Τζόκοβιτς είχε σχεδιάσει να γιορτάσει την επιτυχία του αυτή το βράδυ της Δευτέρας (08.03.2021) με λίγους καλούς φίλους και την οικογένειά του στο εστιατόριο του στο Βελιγράδι, όμως η είδηση της επιστροφής του στη Σερβία ξεσήκωσε τους θαυμαστές του, που βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν μαζί του.

Εκατοντάδες θαυμαστές του, περίμεναν τον Τζόκοβιτς έξω από το εστιατόριό του και μόλις ο «Τζόκερ» έφτασε έκαναν ένα… χαμό, φωτίζοντας την περιοχή με πυροτεχνήματα και φωνάζοντας συνθήματα.

«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για μένα, για την οικογένειά μου και για τη Σερβία. Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την επιτυχία, που δεν είναι μόνο δική μου, αλλά ανήκει σε όλο το έθνος. Το κατάλαβα αυτό καλύτερα τα τελευταία 10 χρόνια. Το καταλάβαινα και πριν, όμως όταν έγινα για πρώτη φορά Νο.1 στον κόσμο και ήρθα στο Βελιγράδι μετά από το Wimbledon το 2011, η Σερβία μου επεφύλασσε μια υποδοχή για την οποία θα είμαι παντοτινά ευγνώμων. Γι’ αυτό νιώθω τόσο ξεχωριστά που σας εκπροσωπώ”» είπε οΤζόκοβιτς στον κόσμο μόλις έφτασε στο εστιατόριο.

Στα social media υπήρξαν πολλά βίντεο που εμφάνισαν τον «Νόλε» να τραγουδάει συνθήματα με τον κόσμο και με άτομα της φρουράς του να κάνουν προσπάθειες για τη διατήρηση των αποστάσεων του Σέρβου με τον κόσμο.