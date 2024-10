Τζορτζ Μπάλντοκ: Φίλοι της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ τραγούδησαν το σύνθημά του σε τοπική παμπ

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ αποτέλεσε ένα από τους πιο αγαπητούς παίκτες της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με τον «Starman» όπως ήταν το παρατσούκλι του να έχει το δικό του σύνθημα από τους οπαδούς των «λεπίδων» οι οποίοι θέλησαν να το τραγουδήσουν σε τοπική παμπ της πόλης.

Ο ξαφνικός θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ έχει συγκλονίσει το ελληνικό και αγγλικό ποδόσφαιρο, με τον 31χρονο ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίστηκε αρκετά χρόνια στην Premier League και τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, να μην βρίσκεται πια στη ζωή.

Ο «Starman» όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι της Σέφιλντ ήταν αρκετά αγαπητός, καθώς αποτελούσε ένα από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας τα τελευταία χρόνια, με τον ίδιο να γίνεται σύνθημα στα χείλη των οπαδών του συλλόγου.

Κάπως έτσι σε μια τοπική παμπ του Σέφιλντ, οι φίλοι των «λεπίδων» θέλησαν να τραγουδήσουν το σύνθημα που είχαν βγάλει για τον Μπάλντοκ, σε μια πολύ όμορφη και συγκινητική στιγμή.

Με αυτό το τρόπο ο κόσμος τίμησε τη μνήμη του Μπάλντοκ, ο οποίος τίμησε και με το παραπάνω τον σύλλογο από την Βόρεια Αγγλία

Για την ιστορία το σύνθημα αναφέρει:

“There’s a star man, running down the right, his name is Georgie Baldock and he’s fuckin dynamite (Υπάρχει ένα αστέρι που τρέχει στα δεξιά, το όνομά του είναι Τζόρτζι Μπάλντοκ και είναι γαμ… δυναμίτης)