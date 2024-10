Τζορτζ Μπάλντοκ: Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ θα τιμήσει τη μνήμη του με τελετουργικό στον αγώνα κόντρα στην Στόουκ

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ φόρεσε τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για επτά χρόνια και ο αγγλικός σύλλογος ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη του, στον εντός έδρας αγώνα με την Στόουκ.

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δίνει το Σάββατο (26.10.2024, 17:00) τον πρώτο της εντός έδρας αγώνα για την Championship -κόντρα στην Στόουκ- μετά το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έχει προετοιμάσει ένα ιδιαίτερο τελετουργικό για να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ο οποίος φόρεσε για επτά χρόνια τη φανέλα του αγγλικού συλλόγου.

Η ομάδα της Championship έχει καλέσει τον κόσμο της να προσέλθει νωρίτερα από τη “σέντρα” στο γήπεδο, ώστε να ακολουθήσει μία τελετή που θα κορυφωθεί με ενός λεπτού σιγή.

A heartfelt tribute to George Baldock will take place before tomorrow’s match, starting at 2:50pm and leading into a minute’s silence just before kick-off.



Please be seated by 2:45pm as we come together to honour his memory. pic.twitter.com/3Y72p2f59f