Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο άνθρωπος που αναγέννησε τη Μιλάνο – Δεν έχανε αγώνα μπάσκετ σε Ιταλία και Euroleague

O Τζόρτζιο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (4/9/2025) σε ηλικία 91 ετών και βύθισε σε πένθος την Ιταλία και όχι μόνο, έχοντας διαγράψει μία λαμπρή πορεία στον χώρο της μόδας αλλά και στον αθλητισμό.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν ο ηγέτης του διάσημου οίκου μόδας Giorgio Armani για πάνω από 50 χρόνια, ενώ το 2008 ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, αγοράζοντας την Ολίμπια Μιλάνο, της οποίας ήταν ιδιοκτήτης μέχρι το τέλος.

Ο εκλιπών ήταν λάτρης του μπάσκετ και δεν έχανε αγώνες της Αρμάνι στην Ιταλία και στην Euroleague. Υποστήριζε ότι ο αθλητισμός και ειδικότερα το μπάσκετ, συνδέεται με το design, την κίνηση και την προσωπικότητα, γι’ αυτό και ασχολήθηκε και επιχειρηματικά με την πορτοκαλί μπάλα.

Έσωσε τη Μιλάνο και την έφερε στην κορυφή του ιταλικού μπάσκετ

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι θεωρείται ότι έσωσε τη Μιλάνο από τα χρόνια παρακμής και την επανέφερε στην ελίτ, επενδύοντας πολλά χρήματα και φέρνοντας σπουδαίες παίκτες αλλά και προπονητές, όπως ο Έτορε Μεσίνα, ο οποίος ακόμα βρίσκεται στο τιμόνι της.

Το 2008 αγόρασε την ομάδα, τότε γνωστή ως «Armani Jeans Milano». Η επωνυμία της άλλαξε σε EA7 Emporio Armani Milano, με βάση την αθλητική του σειρά ρούχων EA7.

Επί των ημερών του, η Αρμάνι Μιλάνο πανηγύρισε 15 τρόπαια στην Ιταλία, ενώ την οδήγησε και σε ένα Final Four της Euroleague.

Για την ακρίβεια, ο Τζόρτζιο Αρμάνι πανηγύρισε μαζί της 6 πρωταθλήματα Ιταλίας, 4 Κύπελλα και 5 Σούπερ Καπ, με τον μεγάλο στόχο του πάντως να ήταν η κατάκτηση της κορυφής στην Ευρώπη, όνειρο που δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει.

Το μόνο που κατάφερε ήταν επαναφέρει την Αρμάνι Μιλάνο σε Final Four της Euroleague το 2021, όπου έχασε από την Μπαρτσελόνα στο ημιτελικό και κατέκτησε τελικά την τρίτη θέση, νικώντας την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον μικρό τελικό.

Τα συλλυπητήρια των ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Οι δύο ελληνικές ομάδες της Euroleague, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, συνεργάστηκαν με τον Τζόρτζιο Αρμάνι και δεν θα μπορούν να μην εκφράσουν τα συλλυπητήρια τους για τον θάνατό του.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει την οδύνη της για την απώλεια του Giorgio Armani.

Ο Giorgio Armani δεν ήταν απλά ένας σπουδαίος επιχειρηματίας, αλλά κι ένας πρωτοπόρος στον χώρο του μπάσκετ με ανεκτίμητη προσφορά, τεράστιο όραμα και πραγματικό πάθος για το άθλημα. Σε όλο το διάστημα ενασχόλησης με τα κοινά της EA7 Emporio Armani Milan ξεχώρισε για τον αδαμάντινο χαρακτήρα, το ήθος, την ευγένεια και τη διορατικότητα που είχε σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό.

Το παγκόσμιο μπάσκετ πενθεί την απώλεια ενός σπουδαίου ανθρώπου και πραγματικού ηγέτη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…», ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Giorgio Armani δεν ήταν απλά ένας σπουδαίος επιχειρηματίας, αλλά κι ένας πρωτοπόρος στον χώρο του μπάσκετ με ανεκτίμητη προσφορά, τεράστιο όραμα και πραγματικό πάθος για το άθλημα. Σε όλο το…

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους στην Αρμάνι Μιλάνο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Olympiacos BC expresses its deepest condolences on the passing of Giorgio Armani. Our thoughts are with his family, friends, and everyone at @OlimpiaMI1936 during this difficult time.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/aJkZp850Vu — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 4, 2025

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε προλάβει να βάλει και φέτος πολλά λεφτά, προκειμένου η Αρμάνι Μιλάνο να πρωταγωνιστήσει στην Euroleague. Έφερε στην ομάδα παίκτες όπως οι Λορέντζο Μπράουν, Μάρκο Γκούντουριτς, Ντέβιν Μπούκερ και Βλάτκο Τσάντσαρ και στόχος του ήταν μίνιμουμ η πρόκριση στα πλέι οφ.