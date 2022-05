Ένας ακόμα Αμερικανός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού σχολίασε το ποστάρισμα του Κέβιν Ντουράντ, για την “καυτή” ατμόσφαιρα που αντίκρυσε στο ΣΕΦ.

Μετά τον Έντι Τζόνσον, ήρθε η σειρά του Τζος Τσίλντρες, να δώσει μια αποστομωτική απάντηση στον Κέβιν Ντουράντ, σχετικά με το τι… σημαίνει ελληνική εξέδρα, βάζοντας στην “εξίσωση” τα αιώνια ντέρμπι των Πειραιωτών με τον Παναθηναϊκό.

«Αδερφέ, αυτό γινόταν σχεδόν σε κάθε αγώνα. Και είναι επί 10 στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό», έγραψε οΤζος Τσίλντρες.

Θυμίζουμε ότι ο 38χρονος -πλέον- Αμερικανός είχε βρεθεί με τον Ολυμπιακό στο Final 4 τόσο το 2009, όσο και το 2010 φτάνοντας τη δεύτερη φορά μέχρι τον τελικό, όπου οι Πειραιώτες ηττήθηκαν από την Μπαρτσελόνα.

😆😆 bro that was almost every game. Its 10x against Panathinaikos