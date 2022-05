Ο Κέβιν Ντουράντ έζησε από κοντά το πάθος που βγάζει η… ελληνική εξέδρα κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – Μονακό και έκανε λόγο για “Αποκάλυψη”. Ο Έντι Τζόνσον έδωσε τη δική του απάντηση στο σχόλιο του ηγέτη των Μπρούκλιν Νετς.

Αγαπήθηκε όσο λίγοι Αμερικανοί παίκτες στον Ολυμπιακό. Έγινε σύνθημα στα χείλη των οπαδών της ομάδας, παίρνοντας το παρατσούκλι, “πιστόλι”! Ο Έντι Τζόνσον έπαιξε στους Πειραιώτες τη σεζόν 1994-95 και κέρδισε το σεβασμό του κόσμου των ερυθρόλευκων.

Βλέποντας το βίντεο του Κέβιν Ντουράντ, με το ΣΕΦ στις… φλόγες από τα αναμμένα καπνογόνα των οπαδών, ο Έντι Τζόνσον θυμήθηκε… όμορφες στιγμές και φρόντισε να δώσει στον ηγέτη των Μπρούκλιν Νετς τη δική του… συμβουλή.

«Καλώς ήρθες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εκεί το κάνουν με τον δικό τους τρόπο. Ή προσαρμόζεσαι ή φεύγεις. Αν όμως μείνεις, θα σε αγαπούν για πάντα. Στην Ελλάδα πέρασα ένα από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Έντι Τζόνσον.

😂😂. Welcome to European basketball. They do it their way and you adjust or leave, but if you stay they will love you forever. One of the best years of my life living in Greece! https://t.co/AzMYiAOONp