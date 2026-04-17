Βαγγέλης Λιόλιος: «Συγχαρητήρια στον Γιάννη Βρούτση για τη διερεύνηση της καταγγελίας εναντίον μου – Να μην αφήνει καμία σκιά στον αθλητισμό»

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, έκανε νέα επίσημη δήλωση για το θέμα της καταγγελίας της ΚΑΕ Μαρούσι εναντίον του, συγχαίροντας τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για την διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Γιάννης Βρούτσης εμφανίζεται να έστειλε την καταγγελία της ΚΑΕ Μαρούσι στις αρμόδιες αρχές και ο Βαγγέλης Λιόλιος υποστήριξε ότι περιμένει από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού να κάνει το ίδιο σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, ώστε να μην υπάρχουν σκιές στο ελληνικό μπάσκετ.

Η δήλωση του Λιόλιου

“Μπορεί να έχω ασκήσει αυστηρή κριτική στον υπουργό αθλητισμού για παραλείψεις σε σχέση με τα αθλητικά σωματεία και μεροληψία και αδιαφάνεια σε σχέση με την οικονομική χρηματοδότηση και υποστήριξη των Ελληνικών πρωταθλημάτων όμως πρέπει να του δώσω συγχαρητήρια γιατί λειτουργώντας ακαριαία και θεσμικά στέλνει στις αρμόδιες αρχές όλες τις καταγγελίες για διερεύνηση.

Ακριβώς αυτό που πρέπει άμεσα να κάνει και με την καταγγελία της ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ προς το πρόσωπό μου. Αυτό πρέπει να κάνει πάντα ένας υπουργός αθλητισμού. Να μην αφήνει καμία σκιά να υπάρχει στον αθλητισμό και ούτε να επιτρέπει να λασπολογούν δημόσια πρόσωπα χωρίς να λογοδοτούν“.