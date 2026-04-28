Βαλένθια – Παναθηναϊκός live για τα πλέι οφ της Euroleague

Παρακολουθήστε live την πρώτη μάχη του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague.
39-45 από τον Κι
37-45 από τον Ναν
37-43 με τρίποντο του Μοντέρο
34-43 με 1/2 βολές του Λεσόρ
34-42 από τον Μπάντιο
32-42 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις
Οι σκληρές άμυνες συνεχίζονται
Σταθερό προβάδισμα για τους πράσινους που ελέγχουν το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό
32-39 με τρίποντο του Τέιλορ
29-39 από τον Γκριγκόνις και πάλι! Τρομερό ματς από τον Λιθουανό
29-37 από τον Τέιλορ
27-37 με 1/2 βολές του Λεσόρ
27-36 με τρίποντο του Χουάντσο
27-33 με 1/2 βολές του Ναν
27-32 με τρίποντο του Μπαντιό
24-32 από τον Γκριγκόνις
24-30 με τρίποντο του Μοντέρο
21-30 από τον Κι
19-30 από τον Λεσόρ
19-28 με 2/2 βολές του Μουρ
17-28 με 2/2 βολές του Σορτς
17-26 με τρίποντο του Γκριγκόνις
17-23 από τον Σακό
Στη δεύτερη περίοδο θα πρέπει να μπουν κι άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού στην εξίσωση του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός έχει μπει με μεγάλη συγκέντρωση στο παιχνίδι, έχει κρατήσει πολύ χαμηλά τη Βαλένθια, ενώ ο Ναν στην επίθεση πετάει... φωτιές
15-23 μειώνει ο Μοντέρο
14-23 από τον Ναν
14-21 με τρίποντο του Κοστέλο
11-21 από τον Χουάντσο
11-19 από τον Ναν
11-17 από τον Μοντέρο
9-17 από τον Σορτς
9-15 με 2/2 βολές του Μοντέρο
Δύο βολές για τον Μοντέρο
7-15 μειώνει η Βαλένθια
5-9 από τον Γκραντ
5-7 από τον Ναν
5-5 με τρίποντο του Πραντίγια
2-5 με τρίποντο του Ναν
2-2 ισοφαρίζει ο Σάκο
0-2 από τον Ναν
Τρομερή υποστήριξη στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν
Μπαντιό, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντε Λαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμπσον, Κοστέλο
Σορτς, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου
Η Βαλένθια έχει το πλεονέκτημα έδρας στη μάχη για την πρόκριση στο Final Four
