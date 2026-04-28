Βαλένθια – Παναθηναϊκός live για τα πλέι οφ της Euroleague

Πρώτο παιχνίδι της σειράς, με τους Ισπανούς να έχουν το πλεονέκτημα έδρας
Ο Ναν στο Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Πλέι οφ Euroleague
Πρώτο παιχνίδι της σειράς
32 - 39
Ημίχρονο
Παρακολουθήστε live την πρώτη μάχη του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague.

22:59 | 28.04.2026
25' Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
22:59 | 28.04.2026

39-45 από τον Κι

22:58 | 28.04.2026

37-45 από τον Ναν

22:57 | 28.04.2026

37-43 με τρίποντο του Μοντέρο

22:55 | 28.04.2026

34-43 με 1/2 βολές του Λεσόρ

22:55 | 28.04.2026

34-42 από τον Μπάντιο

22:54 | 28.04.2026

32-42 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις

22:52 | 28.04.2026
7:35 στο τρίτο δεκάλεπτο! Χωρίς σκορ στο παιχνίδι
22:51 | 28.04.2026
Χωρίς σκορ για 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο
22:49 | 28.04.2026

Οι σκληρές άμυνες συνεχίζονται

22:49 | 28.04.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
22:31 | 28.04.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 32-39

Σταθερό προβάδισμα για τους πράσινους που ελέγχουν το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό

22:30 | 28.04.2026

32-39 με τρίποντο του Τέιλορ

22:30 | 28.04.2026

29-39 από τον Γκριγκόνις και πάλι! Τρομερό ματς από τον Λιθουανό

22:30 | 28.04.2026

29-37 από τον Τέιλορ

22:28 | 28.04.2026

27-37 με 1/2 βολές του Λεσόρ

22:23 | 28.04.2026

27-36 με τρίποντο του Χουάντσο

22:21 | 28.04.2026

27-33 με 1/2 βολές του Ναν

22:20 | 28.04.2026
Οι Ισπανοί άρχισαν να βρίσκουν στόχο από το τρίποντο
22:20 | 28.04.2026

27-32 με τρίποντο του Μπαντιό

22:20 | 28.04.2026

24-32 από τον Γκριγκόνις

22:18 | 28.04.2026

24-30 με τρίποντο του Μοντέρο

22:16 | 28.04.2026
Βρισκόμαστε στο 15', ο Παναθηναϊκός ελέγχει το παιχνίδι
22:16 | 28.04.2026

21-30 από τον Κι

22:14 | 28.04.2026

19-30 από τον Λεσόρ

22:12 | 28.04.2026

19-28 με 2/2 βολές του Μουρ

22:11 | 28.04.2026

17-28 με 2/2 βολές του Σορτς

22:09 | 28.04.2026

17-26 με τρίποντο του Γκριγκόνις

22:09 | 28.04.2026

17-23 από τον Σακό

22:08 | 28.04.2026
Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος
22:07 | 28.04.2026

Στη δεύτερη περίοδο θα πρέπει να μπουν κι άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού στην εξίσωση του αγώνα

22:07 | 28.04.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει με μεγάλη συγκέντρωση στο παιχνίδι, έχει κρατήσει πολύ χαμηλά τη Βαλένθια, ενώ ο Ναν στην επίθεση πετάει... φωτιές

22:06 | 28.04.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 15-23
22:04 | 28.04.2026

15-23 μειώνει ο Μοντέρο

22:04 | 28.04.2026
14 πόντους από τον τρομερό Κέντρικ Ναν!
22:04 | 28.04.2026

14-23 από τον Ναν

22:04 | 28.04.2026

14-21 με τρίποντο του Κοστέλο

22:03 | 28.04.2026

11-21 από τον Χουάντσο

22:03 | 28.04.2026

11-19 από τον Ναν

22:02 | 28.04.2026

11-17 από τον Μοντέρο

22:02 | 28.04.2026

9-17 από τον Σορτς

22:02 | 28.04.2026
Τρία λεπτά ακόμα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
22:00 | 28.04.2026

9-15 με 2/2 βολές του Μοντέρο

22:00 | 28.04.2026
Αμέσως τάιμ άουτ από τον Αταμάν, με το που πήγε να γυρίσει το παιχνίδι η Βαλένθια
21:59 | 28.04.2026

Δύο βολές για τον Μοντέρο

21:52 | 28.04.2026

7-15 μειώνει η Βαλένθια

21:51 | 28.04.2026
Καλάθι και φάουλ από τον Λεσόρ και 5-15
21:50 | 28.04.2026
5-12 με απίστευτο τρίποντο του Ναν από τα 8 μέτρα!
21:48 | 28.04.2026

5-9 από τον Γκραντ

21:47 | 28.04.2026

5-7 από τον Ναν

21:47 | 28.04.2026

5-5 με τρίποντο του Πραντίγια

21:46 | 28.04.2026

2-5 με τρίποντο του Ναν

21:46 | 28.04.2026

2-2 ισοφαρίζει ο Σάκο

21:46 | 28.04.2026

0-2 από τον Ναν

21:45 | 28.04.2026
Τζάμπολ στη Βαλένθια
21:43 | 28.04.2026
Μπάντιο, Τόμπσον, Τέιλορ, Πραντίγια και Σάκο στην αρχική πεντάδα της Βαλένθια
21:41 | 28.04.2026
Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ Ντέιβις και Λεσόρ στην αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού
21:40 | 28.04.2026
Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Η ισπανική ομάδα άκουσε τα παράπονα του Εργκίν Αταμάν και του έδωσε επιπλέον χώρο
Ένα έξτρα δωμάτιο θα έχει το τεχνικό επιτελείο των “πρασίνων” στην Roig Arena
21:39 | 28.04.2026
1.100 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρίσκονται στο γήπεδο

Τρομερή υποστήριξη στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν

21:39 | 28.04.2026
Γιαβόρ, Λάτισεβς, Νέντοβιτς οι τρεις ρέφερι του Game 1
21:39 | 28.04.2026
Η δωδεκάδα της Βαλένθια

Μπαντιό, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντε Λαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμπσον, Κοστέλο

21:38 | 28.04.2026
Εκτός έμεινε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, με τον Τολιόπουλο να παίρνει τη θέση του
21:37 | 28.04.2026
H δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου  

21:35 | 28.04.2026
Πρόκειται για το πρώτο παιχνίδι της σειράς που θα κριθεί στις 3 νίκες

Η Βαλένθια έχει το πλεονέκτημα έδρας στη μάχη για την πρόκριση στο Final Four

21:35 | 28.04.2026
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague

