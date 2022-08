Η Βαλεντίνη Γραμαμτικοπούλου κατέκτησε το μεγαλύτερο τουρνουά της καριέρας της μέχρι σήμερα και μετά τον τίτλο στο 125άρι του Βανκούβερ μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Μαζί με τη νίκη στο τουρνουά του Καναδά, η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου κέρδισε και 96 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, γεγονός που θα τις φέρει καλύτερες κληρώσεις και συμμετοχές σε σημαντικά τουρνουά στη συνέχεια της σεζόν. Η ίδια πάντως δεν έκρυψε ότι πέρασε μέχρι και κατάθλιψη από τα αρνητικά αποτελέσματα πριν το Βανκούβερ.

“Τα συναισθήματά μου είναι πολύ ιδιαίτερα. Ήρθα εδώ χωρίς προπονητή, αλλά είχα μεγάλη στήριξη από τους φίλους μου εδώ. Απόλαυσα το Βανκούβερ τόσο πολύ που στο τέλος ήμουν πραγματικά χαλαρή. Η φετινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Είχα άγχος, κατάθλιψη γιατί όταν δεν έρχονται τα θετικά αποτελέσματα αυτόματα επηρεάζεται η ζωή σου τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδου”.

Για τις σκέψεις της κατά τη διάρκεια του τουρνουά: “Συνέχισε να χαμογελάς, συνέχισε να παίζεις τένις. Τα αποτελέσματα πραγματικά δεν έχουν σημασία. Ήρθε τόσος κόσμος να με στηρίξει επομένως το χάρηκα πολύ. Στο τέλος δεν τους ένοιαζε αν θα κέρδιζα ή όχι”.

Για τη στήριξη από τον Γάλλο τενίστα, Ζιλ Σιμόν: “Ήμουν στον 7ο ουρανό! Είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Ήμουν πολύ χαρούμενη που ήρθε. Ίσως μου έδωσε ενέργεια στο παιχνίδι μου”.

Our women’s Champion. Valentini Grammatikopoulou. From qualifiers to her first wta125 title her at the @Odlum_Brown #vanopen Congratulations 👏 #WTA #wtatennis #wta125 #wtachampion pic.twitter.com/J1KyMX4Y5i