Έκδηλη ήταν η συγκίνηση στο τελευταίο Γκραν Πρι του Βαλεντίνο Ρόσι στη Βαλένθια, αφού μόλις ο Ιταλός «θρύλος» του Moto GP πέρασε τη γραμμή του τερματισμού αποθεώθηκε από όλους, ενώ μέχρι και το «φαινόμενο» Ρονάλντο τον περίμενε στο γκαράζ της Yamaha.

Ο Βαλεντίνο Ρόσι μετά από 20 και βάλε, χρόνια καριέρας που συνδύασε με 9 παγκόσμια πρωταθλήματς, αποχαιρέτισε σήμερα το Moto GP στα 42 του χρόνια. Η στιγμή του τερματισμού προκάλεσε ρίγος, με όλο το τεχνικό επιτελείο της Yamaha να κάνει «pasillo» στον Ιταλό, που τερμάτισε 10ος.

Στο γκαράζ της ομάδας ακολούθησαν φοβερές στιγμές συγκίνησης, με το επιτελείο και τους μηχανικούς να σηκώνουν στα χέρια τον «γιατρό», που είχε και μία έκπληξη να τον περιμένει καθώς εκεί βρισκόταν ο Βραζιλιάνος «θρύλος» του ποδοσφαίρου Ρονάλντο, θέλοντας να δώσει κι αυτός από κοντά τα σέβη του στον Ιταλό αναβάτη.

These scenes 💛@ValeYellow46 is greeted his idol Ronaldo! 🙌#GrazieVale #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/2HDhgWHm9N