Άγνωστοι βανδάλισαν τον τάφο του 19χρονου πρώην άσου της Λάτσιο, Ντανιέλε Γκουερίνι, που πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρώμη πριν από μερικούς μήνες.

Η ντροπή ως έννοια είναι λίγη για να περιγράψει την κίνηση των αγνώστων, που βανδάλισαν τον τάφο του Ντανιέλε Γκουερίνι, αφαιρώντας διακριτικά της Λάτσιο, στην οποία αγωνιζόταν ο αδικοχαμένος άσος,. Συντεντριμένη αλλά και οργισμένη η μητέρα του Ντανιέλε, «ξέσπασε» ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες σε σχετική ανάρτηση που έκανε στα social media και με την οποία ενημέρωσε για το απαράδεκτο γεγονός.

«Βανδάλισαν τον τάφο του γιου μου Ντανιέλε. Πήραν κασκόλ της Λάτσιο, φωτογραφίες, κειμήλια, άλλα αντικείμενα που είχαν αφήσει οι φίλοι του. Κάνω έκκληση σε όσους τα πήραν: Φέρτε τα ξανά και αφήστε τα στον Ντανιέλε», ανέφερε η μητέρα του και λίγες ώρες αργότερα ξέσπασε μέσω του προσωπικού της λογαριασμό στο instagram!

«Προς εσένα ξεδιάντροπε/η που τόλμησες να βανδαλίσεις, να κλέψεις τον τάφο του γιου μου: Σου εύχομαι όλα τα κακά του κόσμου! Αν μου το ζητούσες, θα σου αγόραζα εγώ αυτά που ήθελες. Πρόσεξε γιατί υπάρχει κάποιος που τα βλέπει όλα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό μάλιστα προκάλεσε και την αντίδραση του πρώην αρχηγού της Ρόμα, Φραντσέσκο Τότι, ο οποίος ανέβασε στα social media την φωτογραφία του Γκουερίνι και τη συνόδευσε με τη λέξη «ντροπή».

