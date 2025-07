Βασίλιε Μίτσιτς: Η Φενέρμπαχτσε αποσύρεται από τη διεκδίκησή του Σέρβου γκαρντ, σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο

Η Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως βαρέθηκε να περιμένει τον Βασίλιε Μίτσιτς. Μετά από περισσότερο από έναν μήνα αναμονής και διαπραγματεύσεων, η τουρκική ομάδα εμφανίζεται να αποσύρεται οριστικά από την διεκδίκηση του Σέρβου γκαρντ, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για τον Ολυμπιακό και τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους!

Την είδηση για τον Βασίλιε Μίτσιτς και τη Φενέρμπαχτσε “υπέγραψε” με ανάρτηση μέσω του “X” ο γνωστός Ισπανός δημοσιογράφος, Τσέμα ντε Λούκας.

Η Φενέρμπαχτσε, που είχε καταθέσει μια ιδιαίτερα υψηλή πρόταση στον Σέρβο γκαρντ, δεν κατάφερε να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις του παίκτη, οι οποίες φέρονται να αγγίζουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

