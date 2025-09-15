Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Η πανηγυρική φωτογραφία τους μετά το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket

Ο Βασίλης Σπανούλης έζησε μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του το βράδυ της Κυριακής (14/9/2025), με τον “Kill Bill” να οδηγεί την Εθνική Ελλάδας και πάλι στα μετάλλια μετά το μακρινό 2009.

Ο Βασίλης Σπανούλης μπήκε στη μικρή λίστα με τους ανθρώπους που έχουν πανηγυρίσει μετάλλιο με την εθνική ομάδα τους σε Eurobasket τόσο ως μπασκετμπολίστας όσο και ως προπονητής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο “Kill Bill” έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας και αποθεώθηκε από τους παίκτες στα αποδυτήρια.

Στο πλευρό του, όπως πάντα, ήταν και η Ολυμπία Χοψονίδου.

Η σύντροφος του ομοσπονδιακού τεχνικού έκανε ανάρτηση μετά το τέλος του παιχνιδιού, όπου πανηγυρίζει για το χάλκινο μετάλλιο μαζί με τον Σπανούλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympia Chopsonidou (@olympiachop)

Στην ίδια ανάρτηση, έχουν προστεθεί φωτογραφίες με τον Νίκο Ζήση και τη σύζυγό του, Φανή Σκούφη, αλλά και τον γυμναστή, Ανδρέα Γκατζούλη.