Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Η πανηγυρική φωτογραφία τους μετά το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket

Ο Βασίλης Σπανούλης έζησε μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του το βράδυ της Κυριακής (14/9/2025), με τον “Kill Bill” να οδηγεί την Εθνική Ελλάδας και πάλι στα μετάλλια μετά το μακρινό 2009.
Ο Βασίλης Σπανούλης μπήκε στη μικρή λίστα με τους ανθρώπους που έχουν πανηγυρίσει μετάλλιο με την εθνική ομάδα τους σε Eurobasket τόσο ως μπασκετμπολίστας όσο και ως προπονητής.
Ο “Kill Bill” έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας και αποθεώθηκε από τους παίκτες στα αποδυτήρια.
Στο πλευρό του, όπως πάντα, ήταν και η Ολυμπία Χοψονίδου.
Η σύντροφος του ομοσπονδιακού τεχνικού έκανε ανάρτηση μετά το τέλος του παιχνιδιού, όπου πανηγυρίζει για το χάλκινο μετάλλιο μαζί με τον Σπανούλη.
Στην ίδια ανάρτηση, έχουν προστεθεί φωτογραφίες με τον Νίκο Ζήση και τη σύζυγό του, Φανή Σκούφη, αλλά και τον γυμναστή, Ανδρέα Γκατζούλη.