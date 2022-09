Στα βρετανικά γήπεδα, συνεχίζουν οι φίλαθλοι να αποτίουν φόρο τιμής στη Βασίλισσα Ελισάβετ, με τους οπαδούς όμως της Νταντί Γιουνάιτεντ να μην συντάσσονται σε αυτή τη γραμμή, διακόπτοντας το ενός λεπτού σιγή με χυδαίο υβριστικό σύνθημα στον αγώνα με τη Ρέιντζερς.

Η Ρέιντζερς αντιμετώπισε για την 7η αγωνιστική του σκωτσέζικου πρωταθλήματος τη Νταντί Γιουνάιτεντ στο Άιμπροξ και όπως και στον αγώνα του Champions League, τίμησαν τη μνήμη της Βασίλισσας Ελισάβετ κρατώντας ενός λεπτού σιγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οπαδοί των φιλοξενούμενων όμως δεν φάνηκε να έχουν την ίδια στάση, καθώς κατά τη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής άρχιζαν να τραγουδάνε ένα υβριστικό σύνθημα κατά της Βασίλισσας Ελισάβετ “Lizzie’s in a box” (“Η Λίζι είναι στο φέρετρο”), προκαλώντας την άμεση αντίδραση των οπαδών των γηπεδούχων οι οποίοι τους αποδοκίμασαν.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι οι οπαδοί της Ρέιντζερς άρχισαν να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο, θέλοντας να δείξουν εθνική ομοψυχία και να καλύψουν αυτή την άβολη στιγμή η οποία έχει προκαλέσει αλγεινή εντύπωση στη Μεγάλη Βρετανία.

🚨#Dundee United fans chant “Lizzys in a box” during a minutes silence for #QueenElizabeth before there game against #Rangers. pic.twitter.com/6MHxkofXBw