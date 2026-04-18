Βαθμολογία πλέι άουτ στη Super League: Κερδισμένοι Ατρόμητος και Πανσερραϊκός στην 3η αγωνιστική – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Πανσερραϊκός πήρε τη νίκη της 3ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Super League, αφού το διπλό του με 3-1 στην έδρα του Παναιτωλικού, τον έβγαλε από τη “ζώνη” του υποβιβασμού. Σημαντικό “τρίποντο” όμως και για τον Ατρόμητο με το 3-2 επί της ΑΕΛ Novibet, αφού “καθάρισε” από νωρίς την υπόθεση παραμονής.

Στο ματς που άνοιξε την… αυλαία της τρίτης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Super League, Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο 0-0, αλλά τα ματς που ακολούθησαν ήταν αυτά που έφεραν τα πάνω κάτω στη βαθμολογία, με τον Πανσερραϊκό να αφήνει πίσω του και την ΑΕΛ Novibet, για να βρεθεί μετά από πολύ καιρό εκτός των θέσεων του υποβιβασμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελευταίοι έμειναν οι Αρκάδες, με τους Θεσσαλούς μόλις ένα βαθμό πάνω τους, αλλά η “μάχη” για την παραμονή στην κατηγορία, αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τέλους στα φετινά πλέι άουτ της Super League.

Τα αποτελέσματα στη 3η αγωνιστική

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet 3-2

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3

Η βαθμολογία στα πλέι άουτ

9. Ατρόμητος 34

10. Παναιτωλικός 30

11. Κηφισιά 29

12. Πανσερραϊκός 24

13. ΑΕΛ Novibet 23

14. Αστέρας Τρίπολης 22

Η επόμενη αγωνιστική

Τετάρτη 22 Απριλίου

16:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

17:00 ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά

20:00 Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός