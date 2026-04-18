Βαθμολογία Super League: ΟΦΗ και Άρης πλησίασαν την 5η θέση στα πλέι οφ – Δείτε φάσεις και γκολ

Τα αποτελέσματα στη 2η αγωνιστική των πλέι οφ 5-8 και η επόμενη αγωνιστική
Ο Καντέβερε πανηγυρίζει για τον Άρη (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΟΦΗ νίκησε εύκολα με 2-0 τον Λεβαδειακό και ο Άρης επικράτησε με ανατροπή 3-2 του Βόλου, για να αυξήσουν το ενδιαφέρον για τη συνέχεια των πλέι οφ των θέσεων 5-8 στη Super League.

Ο Λεβαδειακός μπήκε με διαφορά στη “μάχη” για την 5η θέση, που μπορεί να οδηγήσει στην Ευρώπη, αλλά μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας με τον Άρη, γνώρισε και την ήττα από τον ΟΦΗ, με αποτέλεσμα να δει τους “κίτρινους” και τους Κρητικούς να τον πλησιάζουν στη βαθμολογία.

Οι Βοιωτοί παραμένουν σε θέση ισχύος, αλλά έχουν πλέον τον ΟΦΗ στο -2 και τον Άρη στο -3 πίσω τους, γεγονός που “φουντώνει” τη “μάχη” ενόψει της συνέχειας, αφού απομένουν ακόμη 4 αγωνιστικές στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 στη Super League.

Τα αποτελέσματα στη 2η αγωνιστική

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 2-0

Άρης – Βόλος 3-2

Η βαθμολογία στα πλέι οφ 5-8

5. Λεβαδειακός 22
6. ΟΦΗ 20
7. Άρης 19
8. Βόλος 17

Η επόμενη αγωνιστική

Κυριακή 3 Μαΐου

17:00 Λεβαδειακός – Βόλος

17:00 ΟΦΗ – Άρης

