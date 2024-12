Βγαίνουν οι νικητές των «The Best FIFA Football Awards 2024»

Οι νικητές των βραβείων «The Best» της FIFA (The Best FIFA Football Awards 2024) θα αποκαλυφθούν το απόγευμα της Τρίτης (17.12.2024,19:00) κατά τη διάρκεια μιας ειδικής εκδήλωσης στην Ντόχα του Κατάρ, στο φημισμένο Aspire Academy, παραμονή του τελικού του διηπειρωτικού Κυπέλλου, μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Πατσούκα.

Οι φίλαθλοι έπαιξαν -και αυτή τη φορά- καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των νικητών για τα βραβεία «The Best» της FIFA: ο καλύτερος παίκτης, η καλύτερη παίκτρια, ο καλύτερος προπονητής ανδρών, ο/η καλύτερος/η προπονητής/τρια γυναικών, ο καλύτερος τερματοφύλακας και η καλύτερη τερματοφύλακας.

Όλοι αυτοί οι νικητές των βραβείων έχουν αποφασιστεί με ένα εξίσου σταθμισμένο σύστημα ψηφοφορίας μεταξύ των φιλάθλων, των σημερινών αρχηγών και προπονητών όλων των εθνικών ομάδων γυναικών/ανδρών και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης.

Επιπλέον, φέτος, για πρώτη φορά, οι οπαδοί συμμετείχαν επίσης στην ψηφοφορία για τις κορυφαίες ενδεκάδες σε άνδρες και γυναίκες (The Best FIFA Men’s 11 and The Best FIFA Women’s 11).

Για καθεμία από αυτές τις δύο ομάδες, οι οπαδοί επέλεξαν από μια λίστα με 77 υποψήφιους παίκτες και τους βαθμολόγησαν.

Η ψηφοφορία για το νέο βραβείο «Μάρτα» και το βραβείο «Πούσκας» -για τα καλύτερα γκολ στο γυναικείο και ανδρικό ποδόσφαιρο- μοιράστηκε εξίσου μεταξύ των φιλάθλων και μιας ομάδας θρύλων της FIFA Legends (FIFA Legends), ενώ το βραβείο φιλάθλου της FIFA επιλέχθηκε εξ ολοκλήρου από τους οπαδούς και ο αποδέκτης του βραβείου Fair Play της έχει επιλεγεί από επιτροπή ειδικών.

Οι υποψηφιότητες για την καλύτερη ποδοσφαιρίστρια:

Αϊτάνα Μπονμάτι (Ισπανία/Μπαρτσελόνα)

Μπάρμπρα Μπαντά (Ζάμπια/Σανγκάη/Ορλάντο Πράϊντ)

Καρολάϊν Γκράχαμ Χάνσεν (Νορβηγία/Μπαρτσελόνα)

Κίρα Γουόλς (Αγγλία/Μπαρτσελόνα)

Καντίγια Σο (Τζαμάϊκα, Μάντσεστερ Σίτι)

Λόρεν Χεμπ (Αγγλία/Μάντσεστερ Σίτι)

Λίντσεϊ Χόραν (ΗΠΑ/Λιόν)

Lucy Bronze (Αγγλία, Μπαρτσελόνα/Τσέλσι

Μάλορι Σουάνσον (ΗΠΑ/Σικάγο Ρεντ Σταρς)

Μαριόνα Καλντέντεϊ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα/Άρσεναλ)

Ναόμι Γκίρμα (ΗΠΑ/Σαν Ντιέγκο Γουέϊβ)

Ονα Μπατλ (Ισπανία/Μπαρτσελόνα)

Σάλμα Παραλουέλο (Ισπανία/Μπαρτσελόνα)

Σοφία Σμιθ (ΗΠΑ/Πόρτλαντ Θορνς)

Ταμπίθα Τσαβίνγκα (Μαλάουϊ/Παρί Σεν Ζερμέν/Λιόν)

Τρίνιτι Ρόντμαν (ΗΠΑ/Ουάσινγκτον Σπίριτ).

Οι υποψηφιότητες για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή:

Ντάνι Καρβαχάλ (Ισπανία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Ερλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία/Μάντσεστερ Σίτι)

Φεντερίκο Βαλβέρδε (Ουρουγουάη/Ρεάλ Μαδρίτης)

Φλόριαν Βιρτς (Γερμανία/Λεβερκούζεν)

Τζουν Μπέλιγχαμ (Αγγλία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία, Παρί Σεν Ζερμέν/Ρεάλ Μαδρίτης)

Λαμίν Γιανάλ (Ισπανία/Μπαρτσελόνα)

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή/Ιντερ Μαϊάμι)

Ρόδρι (Ισπανία/Μάντσεστερ Σίτι)

Τόνι Κρόος (Γερμανία/Ρεάλ Μαδρίτης (σ.σ. έχει αποχωρήσει από τα γήπεδα)

Βινίσιους Τούνιορ (Βραζιλία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Οι υποψηφιότητες για τον καλύτερο προπονητή γυναικών:

Αρτουρ Ελίας (Βραζιλία)

Ελενα Σαντίκου (Σουηδία/Σέλτικ)

Εμα Χέϊς (Αγγλία/Τσέλσι/ΗΠΑ)

Φουτόσι Ικέντα (Ιαπωνία)

Γκάρεθ Τέιλορ (Αγγλία/Μάντσεστερ Σίτι)

Τζονατάν Ζιραλντέζ (Ισπανία/Μπαρτσελόνα, Ουάσινγκτον Σπίριτ)

Σαντρίν Σουμπεϊράντ (Γαλλία), Παρί)

Σόνια Μπομπαστόρ (Γαλλία, Λιόν, Τσέλσι)

Οι υποψήφιοι για τον καλύτερο προπονητή ανδρών:

Κάρλο Αντσελότι (Ιταλία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Λιονέλ Σκαλόνι (Αργεντινή)

Λουϊς Ντε Λα Φουέντε (Ισπανία)

Πεπ Γκουαρντιόλα (Ισπανία/Μάντσεστερ Σίτι)

Τσάμπι Αλόνσο (Ισπανία/Μπάγερ Λεβερκούζεν)

Οι υποψήφιες για καλύτερη τερματοφύλακας:

Αλίσα Νέχερ (ΗΠΑ/Σικάγο Ρεντ Σταρς)

Αν Κατρίν Μπέργκερ (Γερμανία/Τσέλσι, Γκόθαμ Νέας Υόρκης)

Αγιάκα Γιαμασίτα (Ιαπωνία, INAC Κόμπε, Μάντσεστερ Σίτι )

Κάτα Κολ (Ισπανία/Μπαρτσελόνα)

Μέρι Ιρπς (Αγγλία/Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, Παρί ΣΖ)

Οι υποψήφιοι για καλύτερος τερματοφύλακας:

Αντρι Λούνιν (Ουκρανία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Νταβίντ Ραγια (Ισπανία/Αρσεναλ)

Εντερσον (Βραζιλία/Μάντσεστερ Σίτι)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Αργεντινή/Αστον Βίλα)

Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Ιταλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Μάικ Μενιάν (Γαλλία/Μίλαν)

Ουνάϊ Σιμόν (Ισπανία/Αθλέτικ Μπιλμπάο)

Οι υποψήφιες για το καλύτερο γκολ:

Ντελφίν Κσσκαρίνο (Γαλλία/Λιόν-Μπενφίκα)

Μαρίνα Χέγκερινγκ (Γερμανία/Έσεν-Βόλφσμπουργκ)

Σακίνα Καρτσαουί (Γαλλία/ Γαλλία- Σουηδία)

Παουλίνα Κρουμπίεγκελ (Γερμανία/Ντούισμπουργκ-Χοφενχάιμ)

Μάρτα (Βραζιλία/Βραζιλία-Τζαμάικα)

Νίκα Μάτεγιτς (Σερβία/, Σερβία U-19-Αγγλία U-19)

Μπεθ Μιντ (Αγγλία/ Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ)

Τζουζεπίνα Μοράκα (Ιταλία/Λάτσιο-Μπολόνια)

Ασίσατ Οσοάλα (Νιγηρία/ Μπαρτσελόνα-Μπενφίκα)

Μάιρα Πελάγιο (Μεξικό/ Μεξικό- ΗΠΑ)

Τρίνιτι Ρόντμαν (ΗΠΑ/, ΗΠΑ- Ιαπωνία)

Οι υποψήφιοι για το καλύτερο γκολ:

Χασάν Αλ Χάιντος (Κατάρ/ Κατάρ-Κίνα)

Τέρι Άντονις (Αυστραλία/ Μελβούρνη Σίτι-Γουέστ Σίδνεϊ Γουόντερερς)

Γιασίν Μπέντσια (Αλγερία/ Αλγερία- Νότια Αφρική)

Γουόλτερ Μπου (Αργεντινή/ Λανούς-Τίγκρε)

Μίχαελ Τισρίνος (Ονδούρα/Κόστα Ρίκα- Ονδούρα)

Φεντερίκο Ντιμάρκο (Ιταλία/ Ίντερ-Φροζινόνε)

Αλεχάντρο Γκαρνάτσο (Αργεντινή/Έβερτον- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μοχάμεντ Κούντους (Γκάνα/Γουέστ Χαμ-Φράιμπουργκ)

Ντένις Ομέντι (Ουγκάντα/ KCCA-Κιτάρα)

Πολ Ονουάτσου (Νιγηρία/Τράμπζονσπορ-Κόνιασπορ)

Τζέιντ Φιλγκένε (Αγγλία/ Ρόδεραμ-Χαλ)

Οι υποψήφιοι για το βραβείο φιλάθλου

Χοσέ Αρμάντο (Μεξικό)

Κρεγκ Φέργκιουσον (Σκωτία)

Γκιλιέρμε Γκάντρα Μόουρα (Βραζιλία)