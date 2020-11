Βγήκε από το χειρουργείο ο Μαραντόνα! Αποθέωση από οπαδούς στο νοσοκομείο (vid, pics)

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για ένα αιμάτωμα στο κεφάλι, με την επέμβαση να κρίνεται επιτυχής και τον Αργεντινό να είναι καλά, σύμφωνα με τον γιατρό του.

Το χειρουργείο έγινε με δεκάδες οπαδούς έξω από το νοσοκομείο, καθώς ήταν πολύς ο κόσμος που έσπευσε να συμπαρασταθεί στον θρύλο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση του γιατρού του για την κατάσταση της υγείας του Μαραντόνα έγινε μάλιστα εν μέσω αποθέωσης από τους οπαδούς, οι οποίοι και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα μόλις έμαθαν τα ευχάριστα.

Fans have gathered outside the hospital in Argentina for Diego Maradona, who is scheduled to have surgery for a blood clot on his brain 🙏 pic.twitter.com/401K70pXwL