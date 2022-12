Ο Ολυμπιακός πέταξε στα… σκουπίδια την εκπληκτική του εμφάνιση για 25 λεπτά στην έδρα της Βιλερμπάν και γνώρισε την ήττα με 77-75 στη 14η αγωνιστική της Euroleague, χάρη σε ένα τρίποντο του Νουά στη λήξη του αγώνα.

Με εξαιρετικό μπάσκετ, ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί να προηγείται και με +21 επί της Βιλερμπάν, αλλά οι Γάλλοι αντέδρασαν στο τέλος και κατάφεραν να κάνουν ντέρμπι το ματς.

Μία εξαιρετική άμυνα του Φαλ και ένα καλάθι του Λαρεντζάκη στον αιφνιδιασμό έδωσαν το προβάδισμα στους Πειραιώτες πριν την τελευταία φάση του αγώνα, αλλά σε αυτή, ο Νουά σκόραρε για τρεις πόντους πριν την κόρνα της λήξης και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, ρίχνοντας στο… καναβάτσο την ομάδα του Μπαρτζώκα.

Amine Noua AT THE BUZZER gives the win to @LDLCASVEL💥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/W41TzGGSL0