Ο Βινίσιους Τζούνιορ δέχτηκε ρατσιστική επίθεση στο «clasico» μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν μια μπανάνα στον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, όπως αποκάλυψε η ισπανική «marca».

Συγκεκριμένα ο Βινίσιους ο οποίος γενικότερα καθ όλη την διάρκεια του Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης είχε προκλητική στάση, έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης, καθώς ένας φίλαθλος των Καταλανών πέταξε μια μπανάνα, όπως φάνηκε από ένα video το οποίο ανέβασε η ισπανική ιστοσελίδα «marca».

Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ η επίσημη Μπαρτσελόνα δεν έχει πάρει θέση για αυτό το περιστατικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βινίσιους την ώρα που αντικαταστάθηκε από τον Κάρλο Αντσελότι, είχε προκλητική στάση προς τον κόσμο της Μπαρτσελόνα, με τον 23χρονο ποδοσφαιριστή να χειροκροτεί τον κόσμο που τον αποδοκίμαζε και να γελά ειρωνικά.

