Πέντε τεράστιες μορφές του παγκόσμιου αθλητισμού “χτύπησε” σε τατουάζ ο Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης, γεμίζοντας κάθε άκρη της πλάτης του.

Ο Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε τατουάζ στην πλάτη του, τους δυο θρύλους του ΝΒΑ, Μάικλ Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ, τον πανηγυρισμό του Πελέ μετά τη νίκη του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 1970 με τη Βραζιλία, όπως και τον Μοχάμεντ Άλι -κατά τον εμβληματικό πανηγυρισμό του μετά την νίκη του επί του Σόνι Λιστόν.

Παράλληλα, ο Βινίσιους έχει “χτυπήσει” τη λέξη (mentality) “νοοτροπία” και το (Black Lives Matter) “οι ζωές των μαύρων έχουν σημασία”, μετά από τις ρατσιστικές επιθέσεις που έχει δεχθεί σε ισπανικά γήπεδα.

Viní Jr tattooed his back full of different sport legends with the word ‘Mentality’pic.twitter.com/JK1i5bjvRK