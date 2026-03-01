Αθλητικά

Βόλος – ΑΕΚ 2-2 τελικό: Ο Ρέλβας χάρισε έναν βαθμό στην Ένωση στις καθυστερήσεις

Στραβοπάτημα για την Ένωση στο Βόλο
Ο Ρότα
Super League
23η αγωνιστική
2 - 2
Τελικό σκορ
Ο Ρότα απογοητευμένος/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη με το Βόλο 2-2 για την 23η αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό και έπεσε από την κορυφή της βαθμολογία της Super League. Πλέον, είναι δεύτερη σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό.

19:42 | 01.03.2026
19:42 | 01.03.2026
Ο Πινέδα πιάνει το κεφάλι του στο παιχνίδι με το Βόλο
Βόλος – ΑΕΚ 2-2: Με buzzer beater Ρέλβας η Ένωση γλίτωσε το σοκ στο κιτρινόμαυρο Πανθεσσαλικό
Η Ένωση είχε δύο δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ στη Θεσσαλία
19:33 | 01.03.2026
Τελείωσε το παιχνίδι, 2-2 το σκορ
19:32 | 01.03.2026
98'
Γκολ για την ΑΕΚ με τρομερό γκολ του Ρέλβας
19:29 | 01.03.2026
96'
Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα
19:26 | 01.03.2026
94'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Γιόβιτς

Το τελείωμα του Σέρβου χτύπησε σε αντίπαλο και κατέληξε κόρνερ

19:25 | 01.03.2026
90'
Επτά τα λεπτά των καθυστερήσεων
19:18 | 01.03.2026
86'
Απίθανη απόκρουση του Σιαμπάνη σε κεφαλιά του Γιόβιτς

Ο Ελίασον έκανε τη σέντρα ο Σέρβος πήρε την κεφαλιά και ο Σιαμπάνης μαζί με το δοκάρι σταμάτησαν τον επιθετικό της Ένωσης

19:15 | 01.03.2026
83'
Ο Ρότα σκόραρε με κεφαλιά, όμως ξεκίνησε από καθαρή θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε
19:08 | 01.03.2026
80'
Δοκάρι για την ΑΕΚ με τον Κοϊτά

Ο Εξτρέμ της ΑΕΚ έκανε μία σέντρα έξω από την περιοχή με την μπάλα να περνάει από όλους και να καταλήγει στο δοκάρι του Βόλου

19:06 | 01.03.2026
73'
Το γκολ του Ούγγρου ακυρώθηκε για οφσάιντ, το σκορ παραμένει 2-1 υπέρ του Βόλου
19:04 | 01.03.2026
71'
Γκολ για την ΑΕΚ με ωραίο τελείωμα του Βάργκα
19:02 | 01.03.2026
69'
Πιέζει για την ισοφάριση η Ένωση
18:55 | 01.03.2026
62'
Γκολ για το Βόλο με τον Ουρτάδο 2-1 υπέρ των Θεσσαλών το σκορ

Στο κέντρο η εκτέλεση του επιθετικού των γηπεδούχων

18:53 | 01.03.2026
60'
Πέναλτι για το Βόλο
18:52 | 01.03.2026
58'
Ο Τσιμεντερίδης πάει στο VAR να δει τη φάση
18:43 | 01.03.2026
56'
Ο Βόλος ζήτησε ένα πέναλτι για χέρι του Πήλιου με τη φάση να ελέγχεται
18:42 | 01.03.2026
Ο Κοϊτά μπήκε στη θέση του Λιούμπισιτς
18:39 | 01.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
18:39 | 01.03.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο 2ο μέρος
18:34 | 01.03.2026
18:34 | 01.03.2026
18:33 | 01.03.2026
Ο Νίκολιτς είδε την κόκκινη κάρτα μετά από έντονες διαμαρτυρίες στον Τσιμεντερίδη στο ημίχρονο

Ο Σέρβος πιθανότατα είχε παράπονα για το πέναλτι που ακυρώθηκε στις καθυστερήσεις

18:31 | 01.03.2026
18:19 | 01.03.2026
Ημίχρονο στο Βόλο με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 1-1
18:18 | 01.03.2026
48'
Παίρνει πίσω την απόφαση ο Τσιμεντερίδης
18:17 | 01.03.2026
Το VAR κάλεσε τον διαιτητή
18:16 | 01.03.2026
45'
Πέναλτι για την ΑΕΚ για χέρι του Μπουζούκη

Ο Ρότα έκανε μία παράλληλη σέντρα και η μπάλα βρήκε στο χέρι στήριξης του Μπουζούκη

18:12 | 01.03.2026
45'
Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων
18:12 | 01.03.2026
18:11 | 01.03.2026
18:10 | 01.03.2026
40'
Καλή στιγμή με κεφαλιά του Βάργκα

Ο Πήλιος έκανε τη σέντρα και ο Ούγγρος πήρε την κεφαλιά με τον Σιαμπάνη να απομακρύνει σε κόρνερ που πέρασε ανεκμετάλλευτο

18:06 | 01.03.2026
38'
Ο Κάργας λίγο έλειψε να σκοράρει στην εστία της ομάδας του

Ο Μάνταλος έκανε παράλληλη σέντρα στην περιοχή του Βόλου και ο Κάργας προσπάθησε να διώξει με την μπάλα να πηγαίνει στην εστία και τον Σιαμπάνη να απομακρύνει

17:59 | 01.03.2026
34'
Γκολ για την ΑΕΚ με κεφαλιά του Βάργκα

Ο Μάριν με ωραία σέντρα βρήκε τον Βάργκα που με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Σιαμπάνη και έκανε το 1-1

17:54 | 01.03.2026
24'
Η ΑΕΚ ψάχνει τρόπο να σπάσει την άμυνα του Βόλου, όμως μέχρι στιγμής έχει μόνο μία ευκαιρία με τον Γιόβιτς
17:42 | 01.03.2026
14'
Γκολ για το Βόλο με τον Κόμπα

Ο Ρότα έκανε τραγικό λάθος και έδωσε την ευκαιρία στο Βόλο να προηγηθεί. Ο Ουρτάδο αρχικά νικήθηκε από τον Στράκοσα, όμως ο Κόμπα σε κενή εστία άνοιξε το σκορ

17:33 | 01.03.2026
5'
Ο Ουρτάδο έχασε μέσα από τη μεγάλη περιοχή

Ο παίκτης του Βόλου πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, όμως το τελείωμά του ήταν αδύναμο και ο Στρακόσα μπλόκαρε

17:32 | 01.03.2026
2'
Απειλεί από κοντά ο Γιόβιτς

Ο Ρότα έδωσε στον Σέρβο, που αστόχησε από πλεονεκτική θέση

17:27 | 01.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
17:25 | 01.03.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
17:23 | 01.03.2026
Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται στο Πανθεσσαλικό
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΑΕΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
17:21 | 01.03.2026
Ο Ολυμπιακός αυτή την ώρα είναι στο 1-0 με τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας. Η αναμέτρηση είναι στο 59'

Η Ένωση θα ψάξει να εκμεταλλευτεί την οποιαδήποτε απώλεια από τους Πειραιώτες και τον ΠΑΟΚ, που αντιμετωπίζει αργότερα τον Αστέρα Τρίπολης (19:00)

17:20 | 01.03.2026

Στον πάγκο για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου είναι οι: Μορέιρα, Σόρια, Τζίκα, Γρόσδης, Μακνί, Γκονζάλεθ, Κύρκος, Τασιούρας, Τριανταφύλλου

17:20 | 01.03.2026

Στη στον πάγκο του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ελίασον, Ζίνι

17:19 | 01.03.2026

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Μάτσας, Κλεπετσάνης

4ος: Κατσικόγιαννης

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Κουμπαράκης

17:19 | 01.03.2026
Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Βόλος: Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας, Αμπάντα, Τσοκάνης, Κόμπα, Μπουζούκης, Χουάνπι, Λάμπρου, Ουρτάδο.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίνα, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.

17:15 | 01.03.2026
Η ΑΕΚ ψάχνει τη νίκη που θα την κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League

Οι γηπεδούχοι έχουν επτά παιχνίδια χωρίς νίκη με μόλις μία ισοπαλία

17:14 | 01.03.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Βόλου με την ΑΕΚ στο κατάμεστο από φίλους της Ένωσης Πανθεσσαλικό
17:14 | 01.03.2026
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
