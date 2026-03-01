Βόλος – ΑΕΚ 2-2 τελικό: Ο Ρέλβας χάρισε έναν βαθμό στην Ένωση στις καθυστερήσεις

Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη με το Βόλο 2-2 για την 23η αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό και έπεσε από την κορυφή της βαθμολογία της Super League. Πλέον, είναι δεύτερη σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό.
Το τελείωμα του Σέρβου χτύπησε σε αντίπαλο και κατέληξε κόρνερ
Ο Ελίασον έκανε τη σέντρα ο Σέρβος πήρε την κεφαλιά και ο Σιαμπάνης μαζί με το δοκάρι σταμάτησαν τον επιθετικό της Ένωσης
Ο Εξτρέμ της ΑΕΚ έκανε μία σέντρα έξω από την περιοχή με την μπάλα να περνάει από όλους και να καταλήγει στο δοκάρι του Βόλου
Στο κέντρο η εκτέλεση του επιθετικού των γηπεδούχων
Ο Σέρβος πιθανότατα είχε παράπονα για το πέναλτι που ακυρώθηκε στις καθυστερήσεις
Ο Ρότα έκανε μία παράλληλη σέντρα και η μπάλα βρήκε στο χέρι στήριξης του Μπουζούκη
Ο Πήλιος έκανε τη σέντρα και ο Ούγγρος πήρε την κεφαλιά με τον Σιαμπάνη να απομακρύνει σε κόρνερ που πέρασε ανεκμετάλλευτο
Ο Μάνταλος έκανε παράλληλη σέντρα στην περιοχή του Βόλου και ο Κάργας προσπάθησε να διώξει με την μπάλα να πηγαίνει στην εστία και τον Σιαμπάνη να απομακρύνει
Ο Μάριν με ωραία σέντρα βρήκε τον Βάργκα που με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Σιαμπάνη και έκανε το 1-1
Ο Ρότα έκανε τραγικό λάθος και έδωσε την ευκαιρία στο Βόλο να προηγηθεί. Ο Ουρτάδο αρχικά νικήθηκε από τον Στράκοσα, όμως ο Κόμπα σε κενή εστία άνοιξε το σκορ
Ο παίκτης του Βόλου πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, όμως το τελείωμά του ήταν αδύναμο και ο Στρακόσα μπλόκαρε
Ο Ρότα έδωσε στον Σέρβο, που αστόχησε από πλεονεκτική θέση
Η Ένωση θα ψάξει να εκμεταλλευτεί την οποιαδήποτε απώλεια από τους Πειραιώτες και τον ΠΑΟΚ, που αντιμετωπίζει αργότερα τον Αστέρα Τρίπολης (19:00)
Στον πάγκο για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου είναι οι: Μορέιρα, Σόρια, Τζίκα, Γρόσδης, Μακνί, Γκονζάλεθ, Κύρκος, Τασιούρας, Τριανταφύλλου
Στη στον πάγκο του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ελίασον, Ζίνι
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
Βοηθοί: Μάτσας, Κλεπετσάνης
4ος: Κατσικόγιαννης
VAR: Παπαδόπουλος
AVAR: Κουμπαράκης
Βόλος: Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας, Αμπάντα, Τσοκάνης, Κόμπα, Μπουζούκης, Χουάνπι, Λάμπρου, Ουρτάδο.
ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίνα, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.
Οι γηπεδούχοι έχουν επτά παιχνίδια χωρίς νίκη με μόλις μία ισοπαλία