Βόλος – ΑΕΚ 2-2: Με buzzer beater Ρέλβας η Ένωση γλίτωσε το σοκ στο κιτρινόμαυρο Πανθεσσαλικό

Η ΑΕΚ στο 98′ με τρομερό γκολ του Ρέλβας πήρε έναν βαθμό στο παιχνίδι με το Βόλο που έληξε 2-2 σε ένα παιχνίδι που προετοιμαζόταν για γιορτή για την Ένωση με 22.000 οπαδούς στο Πανθεσσαλικό.

Ουρτάδο και Κόμπα βρέθηκαν κοντά στο να δώσουν τεράστια νίκη στο Βόλο κόντρα στην ΑΕΚ, όμως η γκολάρα του Ρέλβας πρόσφερε έναν βαθμό στην ομάδα του που την έφερε σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό στη μάχη του πρωταθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποβλήθηκε στο ημίχρονο του αγώνα μετά από έντονες διαμαρτυρίες στο ημίχρονο, μετά το πέναλτι που ακυρώθηκε έπειτα από χρήση του VAR.

Δείτε το live του αγώνα.

Ο αγώνας

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με ευκαιρία στο 2′ με τον Γιόβιτς να χάνει ευκαιρία από πλεονεκτική θέση, με το σουτ του να είναι κακό και την μπάλα να περνάει αρκετά άουτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βόλος σόκαρε την Ένωση στο 14′, μετά από λάθος του Ρότα που σε προσπάθεια να απομακρύνει πέτυχε τον Κόμπα. Η μπάλα πήγε στον Ουρτάδο που σούταρε και νικήθηκε από τον Στρακόσα, όμως ο Κόμπα στην επαναφορά έκανε το 1-0.

Ο Βάργκα στο 34′ εκμεταλλεύτηκε την καταπληκτική σέντρα του Μαρίν και με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 για την ΑΕΚ.

Η Ένωση λίγο έλειψε 4′ αργότερα να πάρει κεφάλι στο σκορ με αυτογκόλ του Κάργα, που σε προσπάθεια να διώξει την μπάλα από μία σέντρα του Μάνταλου, βρήκε εστία και χρειάστηκε ο Σιαμπάνης να αποκρούσει για να κρατήσει το σκορ ισόπαλο.

Ο Ούγγρος επιθετικός της Ένωσης στο 40′ απείλησε ξανά με κεφαλιά μετά από σέντρα του Πήλιου και χρειάστηκε ο Σιαμπάνης να διώξει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Ο Τσιμεντερίδης στο 45′ έδωσε πέναλτι στην ΑΕΚ για χέρι του Μπουζούκη μέσα στην περιοχή, όμως το VAR τον κάλεσε για να δει τη φάση αφού θεώρησε ότι το χέρι που βρήκε η μπάλα ήταν αυτό που στηριζόταν ο Έλληνας μέσος.

Ο διαιτητής αφού είδε τη φάση συμφώνησε με τον VAR και πήρε πίσω την αρχική του απόφαση.

Ο Νίκολιτς στο ημίχρονο αποβλήθηκε, καθώς διαμαρτυρήθηκε έντονα στο διαιτητή, μετά το πέναλτι που ακυρώθηκε για την Ένωση.

Ο Βόλος κέρδισε πέναλτι στο 60′ μετά από χέρι του Πήλιου μέσα στην περιοχή. Αρχικά, ο Τσιμεντερίδης δεν έδωσε την παράβαση, όμως το VAR τον κάλεσε για να δει τη φάση και αποφάσισε ότι ήταν πέναλτι. Οι κιτρινόμαυροι ζήτησαν επιθετικό φάουλ στον Βίντα στην αρχή της φάσης.

Ο Τσιμεντερίδης έδωσε την παράβαση και ο Ουρτάδο στο 62′ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Μπράτσου με εκτέλεση στο κέντρο της εστίας.

Η ΑΕΚ στο 73′ σκόραρε με ωραίο πλασέ του Βάργκα, όμως το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ. Η ‘Ενωση στο 80’ είχε δοκάρι με τον Κοϊτά. Ο εξτρέμ της Ένωσης έκανε σέντρα που πέρασε από όλους και χτύπησε στο δοκάρι του Σιαμπάνη.

Ο Σιαμπάνης έκανε απίθανη απόκρουση στο 86′ μετά από κεφαλιά του Γιόβιτς και κράτησε το προβάδισμα του Βόλου στο παιχνίδι.

Η Ένωση με τρομερό γκολ του Ρέλβας πήρε έναν βαθμό στο Πανθεσσαλικό και έσωσε την σοκαριστική ήττα που πλησίαζε, η οποιά θα την έβρισκε στο -2 από τον Ολυμπιακό.

Πλέον, η ΑΕΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Super League σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό που είναι στην κορυφή.

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης, Μύγας (73’ Τριανταφύλλου), Αμπάντα, Κόμπα (69’ Γρόσδης), Μπουζούκης, Λάμπρου (46’ Τζόκα), Χουάνπι (46’ Γκονζάλες), Ουρτάδο (81’ Μακνί).

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος (80’ Γκατσίνοβιτς), Πινέδα (67’ Ελίασον), Μαρίν (88’ Ζίνι), Μάνταλος (80’ Ζοάο Μάριο), Λιούμπισιτς (46’ Κοϊτά), Γιόβιτς, Βάργκα.