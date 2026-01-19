Αθλητικά

Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Θρίαμβος στη Θεσσαλία για τους Περιστεριώτες

«Καθάρισαν» από νωρίς οι παίκτες του Κέρκεζ
Οι παίκτες του Ατρομήτου πανηγυρίζουν τη νίκη
Οι παίκτες του Ατρομήτου/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ατρόμητος έκανε μεγάλη νίκη στην έδρα του Βόλου με 3-0 για την 17η αγωνιστική της Super League και πήρε βαθμολογική ανάσα στη μάχη της παραμονής.

Ο Γιουμπιτάνα έβαλε μπροστά στο σκορ τον Ατρόμητο μόλις στο 2′, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Μπάκου, που έκλεψε την μπάλα από τον Κόμπα. Ο Μπάκου από πασέρ έγινε εκτελεστής στο 10′ και «καθάρισε τον Βόλο νικώντας τον Σιαμπάνη με αριστερό σουτ.

Οι παίκτες του Φεράντο δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και να ξαναμπούν στο παιχνίδι και ο Ατρόμητος στο 73′ με τον Τσιγγάρα έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη. Ο μέσος των Περιστεριωτών πήρε το ριμπάουντ από την απόκρουση του Σιαμπάνη σε κεφαλιά του Σταυρόπουλου για να κάνει το 3-0.

Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα και το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα του Παπαδόπουλου.

Ο Τσούμπερ έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των φιλοξενούμενων, αφού πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Μπάκου στο 69′ στην επιστροφή του στην Super League. 

Ο Ατρόμητος ανέβηκε στην 9η θέση με 16 βαθμούς, ενώ ο Βόλος είναι στην 6η θέση με 25 βαθμύς, όσους έχει και ο 5ος Παναθηναϊκός.

 

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Σόρια, Αμπάντα (80′ Φορτούνα), Κάργας, Χέρμανσον (60′ Ατζιάκουα), Μύγας (80′ Ασεχνούν), Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης (46′ Τζόκα), Πίντσι (60′ Γκονζάλες), Λάμπρου.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κοσέλεφ, Σταυρόπουλος, Μουντές, Ούρονεν (87′ Παλμεζάνο), Μανσούρ, Τσιγγάρας (79′ Οζέγκοβιτς), Μίχορλ, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα (87′ Παπαδόπουλος), Μπάκου (69′ Τσούμπερ), Τσαντίλας (69′ Τζοβάρας).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
188
122
107
99
95
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo