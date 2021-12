Η Τότεναμ φαίνεται ότι θα χάνει στα χαρτιά το παιχνίδι με τη Ρεν στο Conference League, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, η UEFA αποφάσισε να αποκλείσει στα χαρτιά την ομάδα του Λονδίνου, μετά την αναβολή του τελευταίου της αγώνα, εξαιτίας κρουσμάτων κορονοϊού.

Η Τότεναμ δήλωσε αδυναμία αν αγωνιστεί κόντρα στη Ρεν, ζητώντας την αναβολή του παιχνιδιού, όπως συνέβη και στα παιχνίδια της στην Αγγλία. Η UEFA αποφάσισε όμως τελικά να δώσει το ματς στους Γάλλους στα χαρτιά, αφού δεν υπήρχε διαθέσιμη ημερομηνία για να γίνει ξανά ο αγώνας, με τη Φίτεσε να πανηγυρίζει την πρόκρισή της στα play off του Conference League, στη θέση των “πετεινών”.

