Η Ίντερ Μαϊάμι εμφανίζεται να πλησιάζει σε συμφωνία με τον Λιονέλ Μέσι, για να συνεχίσει ο Αργεντινός εξτρέμ την καριέρα του στο MLS, από το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Μέσι μένει ελεύθερος τον Ιούνιο του 2023 από την Παρί Σεν Ζερμέν και η Ίντερ Μαϊάμι έχει επιβεβαιωμένες επαφές με τον Αργεντινό σούπερ σταρ. Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα των Times όμως, οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο.

Η ομάδα του Μαϊάμι, που ανήκει στον Ντέιβιντ Μπέκαμ, έχει κάνει επίσημη πρόταση στον Μέσι, η οποία και φιλοδοξεί να τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή του MLS.

