Ο Αντόνιο Κόντε οδήγησε την Ίντερ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ωστόσο είναι εξαιρετικά πιθανό να αποχωρήσει από τον πάγκο των πρωταθλητών Ιταλίας.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Λούκα Μπομπλάνο, ο Κόντε διαφωνεί με τις αποφάσεις της διοίκησης της Ίντερ, η οποία επιθυμεί να κάνει περικοπές στου μισθούς και γενικότερα να ακολουθήσει μία πιο συντηρητική πολιτική.

Σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο, φαβορί για να κάτσει στον πάγκο της ιταλικής ομάδας είναι ο Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος θα αποτελέσει παρελθόν από τη Νάπολι.

According to Momblano,

Antonio Conte will leave Inter at the end of the season. Gattuso is one of the candidates to replace him at Inter. Via @juventibus & @Elvin_JFC