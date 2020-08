Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού της χρονιάς στο NBA και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνηση του.

Ο προπονητής των Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ, κι ο συμπαίκτης του, Μπρουκ Λόπεζ, έκαναν την έκπληξη στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος βούρκωσε.

«Θέλω να ευχαριστήσω το Θεό και την οικογένειά μου για την υποστήριξη και το κίνητρο που μου δίνουν. Φυσικά ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, χωρίς αυτούς δεν θα ήταν τίποτα εφικτό. Ξέρω πως το όνομά μου είναι πάνω σε αυτό το τρόπαιο, αλλά θα μπορούσε να είναι το όνομα οποιουδήποτε συμπαίκτη μου. Η άμυνα χτίζεται με την εμπιστοσύνη και τη φροντίδα του ενός για τον άλλο, κάτι που γίνεται στην ομάδα μας.

Σας ευχαριστώ παιδιά, Μπρουκ κι εσένα ιδιαίτερα που φυλάς τα νώτα μου κάθε βράδυ. Είπα πως δεν θα κλάψω, αλλά συγγνώμη παιδιά. Ευχαριστώ τον οργανισμό των Μπακς, το ιατρικό τιμ, τους φιλάθλους, που μας επιτρέπουν να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και να το διασκεδάζουμε », τόνισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Αφού τελείωσε τον λόγο του, ο αδερφός του, Θανάσης, τον αγκάλιασε και του είπε «Καλός ήσουν, καλός!», ενώ ο Γιάννης επικοινώνησε με βιντεοκλήση με την σύντροφό του, Μαράια, για να δείξει στον γιο του, Λίαμ, το τρόπαιο που κέρδισε.

Δείτε το βίντεο:

“Without my teammates this wouldn’t be possible.”



All-Access: Giannis accepts the 2019-20 NBA Defensive Player of the Year Award pic.twitter.com/X7LilNP5wE