Βρεττός στο One on One: «Έκανα high five με τον Χάρο, αλλά ο Θεός μου έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία»

Συγκλονιστική εξομολόγηση από τον Ηλία Βρεττό στο κανάλι της Novibet στο Youtube και στο One on One με τη Δώρα Παντέλη.

Η Δώρα Παντέλη υποδέχτηκε στο studio τον δημοφιλή τραγουδιστή, που αναφέρθηκε στην καριέρα του, στο… πείραμα της τηλεόρασης και, φυσικά, στο ατύχημα που του άλλαξε τη ζωή.

«Έκανα high five με τον Χάρο, αλλά ο Θεός μου έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία. Στο νοσοκομείο ένιωσα το θείο άγγιγμα», είπε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Βρεττός, που στάθηκε επίσης στην απέχθειά του για οτιδήποτε στημένο, καθώς και στην τεράστια υπομονή στα επαγγελματικά του.

Επιπρόσθετα, ο δημοφιλής τραγουδιστής άνοιξε την καρδιά του στη Δώρα Παντέλη για την σύντροφό του, ξετυλίγοντας παράλληλα και το κουβάρι των αναμνήσεών του σε όλα τα επίπεδα.

Μία συζήτηση με πολλά και σημαντικά μηνύματα ζωής, αποκλειστικά στο κανάλι της Novibet στο Youtube!

Δείτε εδώ το επεισόδιο One on One με τη Δώρα Παντέλη και τον Ηλία Βρεττό: