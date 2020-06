Η Μπενεβέντο εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο της στη Serie A, επτά αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, έχοντας 24 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη, Κροτόνε. Το… πάρτι για την ομάδα του Πίπο Ιντζάγκι ξεκίνησε στα αποδυτήρια και συνεχίστηκε στους δρόμους της πόλης, με τους οπαδούς της ομάδας να υποδέχονται το πούλμαν των θριαμβευτών.

H Μπενεβέντο του Πίπο Ιντζάγκι, νίκησε το βράδυ της δευτέρας (29.06.2020) την Γιούβε Στάμπια με 1-0 και εξασφάλισε την επιστροφή της στην Serie A, επτά αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της Serie B. Ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ που είχε καταφέρει το 1978 η Άσκολι.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η ομάδα γιόρτασε την άνοδο μέσα στα αποδυτήρια, αλλά και στη συνέχεια, κάνοντας τον γύρο της πόλης με το πούλμαν, εκεί όπου οι οπαδοί της (οι περισσότεροι φορώντας προστατευτικές μάσκες για τον κορονοϊό) έκαναν… τη νύχτα – μέρα, πανηγυρίζοντας για την επιτυχία της ομάδας τους.

Οι παίκτες, ανέβηκαν στην οροφή του πούλμαν και συμμετείχαν στη φιέστα! «Αυτά τα παιδιά έκαναν κάτι ιστορικό. Μου έδωσαν πολλά, είναι κάτι απίστευτο! Εάν ένα ρεκόρ παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπάρχει ένας λόγος… Ίσως για μια τέτοια προσπάθεια, ίσως να αξίζαμε ένα καλύτερο σενάριο. Aλλά και αυτό είναι εντάξει. Μπήκαμε στην Ιστορία», σχολίασε ο Ιντζάγκι.

