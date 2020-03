Απίστευτες πληροφορίες από τις ΗΠΑ για τον Ρούντι Γκοπέρ, ο οποίος και φέρεται να έχει μεταδώσει τον κορονοϊό σε τουλάχιστον δύο συμπαίκτες του, λόγω της απερισκεψίας του στα αποδυτήρια.

Ο Γάλλος σέντερ βρέθηκε θετικός στον ιό λίγη ώρα αφού έκανε… πλάκα σε συνέντευξη Τύπου, ακουμπώντας όλα τα μικρόφωνα που υπήρχαν μπροστά του.

Rudy Gobert, the NBA player now confirmed to have coronavirus, mocking people’s overreaction to it by touching all of the mics in an interview. A hockey player would never… pic.twitter.com/sh10SGTcME — Charlie (@CHBarns) March 12, 2020

Εκτός από τον ίδιο όμως, και ο Εμάνουελ Μούντιεϊ ανακοινώθηκε ότι έχει κολλήσει κορονοϊό και ακολούθως και ο σταρ της ομάδας, Ντόνοβαν Μίτσελ.

Now Donovan Mitchell tests positive for coronavirus. Rudy Gobert officially the most hated and probably feared man in the #NBA. pic.twitter.com/wo8g10fCEx — Nate Clouse (@NateClouse) March 12, 2020

Σύμφωνα μάλιστα με τον έγκυρο ρεπόρτερ του ESPN, Adrian Wojnarowski, παίκτες των Γιούτα Τζαζ κατηγορούν τον Γκομπέρ για το γεγονός, υποστηρίζοντας ότι συμπεριφερόταν απερίσκεπτα στα αποδυτήρια, αγγίζοντας τους συμπαίκτες του, αλλά και τα αντικείμενά τους.